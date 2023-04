Addio alla F1, annuncio che lascia di sasso i tifosi

Per tanti anni Daniel Ricciardo è stato un pilota ricorrente in Formula 1, tanto da riuscire anche a vincere una manciata di GP. C’è però pessimismo sul suo futuro: arriva l’annuncio

La Formula 1 è ai piedi della Red Bull e del duo composto da Max Verstappen e Sergio Perez. La scuderia austriaca nel corso degli anni ha costruito un autentico ciclo vincente, che ha tutte le intenzioni di continuare ad onorare ancora a lungo. Della storia recente del team ha fatto parte anche Daniel Ricciardo nel quadriennio che va dal 2014 al 2018.

Il pilota australiano nativo di Perth oggi è di nuovo in Red Bull ma con il ruolo di terzo pilota cucito sulle spalle, che evidentemente gli impedisce di scendere in pista del weekend per lottare con gli altri in gara. Un passaggio avvenuto dopo la brusca separazione dalla McLaren al termine della passata stagione, che aveva concluso con l’undicesima posizione ed appena 37 punti con un quinto posto a rappresentare il miglior risultato. Appare chiaro come l’obiettivo di Ricciardo sia quello di provare a tornare ad essere un pilota ufficiale, fermo restando che nel team austriaco appare estremamente complesso visto il duo Verstappen-Perez che ottiene risultati fantastici. Cresce quindi il pessimismo su un ritorno vero e proprio in Formula 1 per Ricciardo, il tutto anche attraverso le parole di Alan Jones.

Formula 1, difficile rivedere Ricciardo: “Dubito che ci sarà nel 2024”

Il secondo ed ultimo pilota australiano ad essersi laureato campione del Mondo in Formula 1 è stato proprio Alan Jones, nel 1980 con la Williams. Con il Gp d’Australia alle porta una leggenda come lui è tornata a parlare, soffermandosi anche sul futuro del connazionale Ricciardo.

In un’intervista al ‘Daily Mail’ ha evidenziato come non pensa, che l’attuale terzo pilota Red Bull possa ottenere una guida con la scuderia austriaca, a meno che non succeda qualcosa di straordinario ai due piloti attuali. “Dubito che sarà sulla griglia di partenza nel 2024“, ha evidenziato Jones, in quanto non c’è motivo per cui la Red Bull non confermi Perez e Verstappen, e allo stesso modo l’ex pilota sottolinea come non vede nessuno alla Ferrari che possa andare via.

Jones ha poi confermato: “Non riesco a vederlo tornare in Formula 1″, evidenziando come a suo parere, abbia trascorso un po’ troppo tempo in merito alle sue attività fuori dall’abitacolo piuttosto che all’interno. L’ex campione del Mondo australiano non riesce quindi proprio ad immaginare ad oggi un rientro in pista, da pilota ufficiale, di Ricciardo per il prossimo anno. Lo stesso nativo di Perth peraltro in carriera ha anche vinto 8 GP.