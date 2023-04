“Rapine e omicidi per lo scudetto”: napoletani furiosi, cosa sta accadendo

I napoletani si preparano alla grande festa Scudetto, ma qualcuno getta l’allarme su un possibile caos incontrollato in città

Bando alla scaramanzia e a tutti gli scongiuri del caso. E se arrivano addirittura i napoletani stessi a parlare di terzo Scudetto ormai certo, c’è da crederci.

L’inarrestabile cammino della banda Spalletti – 19 punti di vantaggio sulla seconda ad 11 giornate dalla fine – va oltre qualsiasi contromossa basata sulla prudenza. O sulla paura di perdere qualcosa che onestamente ormai non può più sfuggire. Il clima di trionfo annunciato che già si respira in città è nullo in confronto ai grandi festeggiamenti che si stanno organizzando per quando il Tricolore sarà aritmeticamente cucito sulle maglie azzurre. C’è però chi, in qualche modo, la festa la sta già rovinando ancor prima che parta.

Un articolo del ‘Napolista‘ ha infatti posto l’attenzione sulle possibili controindicazioni – per usare un eufemismo – che il clima di gioia sfrenata potrebbe portar con sè. Tutto quello di cui non avrebbe bisogno la città, già messa in ginocchio dai recenti scontro tra Polizia e tifosi dell’Eintracht in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è quasi profetizzato come probabile dal portale in oggetto. Che pone l’accento su possibili regolamenti di conti che sarebbero tipici di situazioni di questo tipo. A tal proposito, si cita anche un illustre precedente.

Festa Scudetto, scatta l’allarme sulla sicurezza

Risale infatti al 2006 la misura cautelare adottata nei confronti del rampollo di un clan napoletano per un omicidio che avvenne in località Chiaiano proprio durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia al Mondiale in Germania. Questo episodio è stato preso a paradigma per mettere in guardia tutti i cittadini sulle possibili degenerazioni di quell che dovrebbe essere solamente una festa. Si pone l’accento anche sulle possibili rapine – anch’esse favorite dal caos generalizzato -: proprio per questo l’Autorità di Pubblica Sicurezza avrebbe già disposto un piano preventivo per limitare i danni.

Verrà impiegato quindi un gran numero di agenti in borghese per presidiare le zone più calde della città. Sia per evitare atti di vandalismo, sia per impedire qualsivoglia comportamente sopra le righe. Giova assolutamente sottolineare come parecchi tifosi napoletani sia rimasti indignati dall’ecessivo allarme lanciato dal ‘Napolista‘, reo, secondo gli stessi appassionati, di aver dipinto la città come una sorta di Far West. Abitata da cittadini poco responsabili e propensi alla facile devianza sociale perchè favoriti da un contesto di ovvia confusione. Sta ora a tutta la città di Napoli rispondere coi fatti. Lancinadosi sì in festeggiamenti sfrenati, e ci mancherebbe altro, ma restando sempre nei confini di una corretta convivenza civile.