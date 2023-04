Doppio colpo per un club: non solo Simeone, arriva anche il Cholito

Il calciomercato estivo potrebbe vedere Diego e Giovanni Simeone in un club. Una squadra li ha messi nel mirino.

Non è una cosa usuale vedere padre e figlio nella stessa squadra nel ruolo di allenatore e giocatore, ma in passato è successo e potrebbe accadere anche in futuro considerando che sono ormai diversi i calciatori che hanno deciso di seguire le orme del genitore.

Questo potrebbe essere il caso di Diego e Giovanni Simeone, finiti nel mirino di un club in ottica calciomercato estivo. Il Cholito non ha nessuna intenzione di lasciare Napoli, ma sicuramente essere allenato dal padre per lui sarebbe una grande occasione e quindi non si può escludere nulla.

Calciomercato: non solo Diego, arriva anche Giovanni Simeone

Il rapporto tra Diego e Giovani Simeone è sicuramente molto forte. Il tecnico ha sempre elogiato il figlio anche se le strade non si sono mai incontrate. Questo poteva essere l’anno buono almeno per sfidarsi sul campo, ma l’Atletico è incappato in una stagione no e quindi niente sfida in famiglia.

La situazione, però, potrebbe cambiare già durante il calciomercato estivo visto che un club punta a riunire i due Simeone. Una trattativa sulla carta non semplice, ma la fumata bianca non è da escludere considerando che da parte di entrambi c’è voglia di fare una esperienza insieme. E, secondo quanto riferito da fichajes.net, questa occasione la potrebbe dare il Siviglia.

Il club andaluso, infatti, quasi certamente darà vita ad una vera e propria rivoluzione in estate e in passato si era parlato molto di un Simeone in panchina. Ora ritorna anche l’indiscrezione di un interesse per il figlio Giovanni e quindi l’obiettivo sembra essere quello di riunire la famiglia. Naturalmente per diversi motivi non sarà semplice, ma un tentativo lo farà quasi sempre per provare ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Mercato: Simeone lascia il Napoli?

Giovanni Simeone lascerà il Napoli durante il calciomercato estivo? Difficile immaginare in questo momento l’argentino lontano dalla squadra partenopea considerando anche la possibile partenza di Osimhen. Ma la chiamata del padre potrebbe davvero portarlo a traballare considerando il suo sogno di essere allenato dal Cholo.

La discussione, comunque, entrerà nel vivo solamente al termine della stagione considerando che per il momento il padre Diego non ha ancora annunciato il suo futuro. La permanenza all’Atletico non è assolutamente certa e quindi il Siviglia spinge per riuscire a convincerlo e portarlo sulla propria panchina. E questo potrebbe aprire la strada anche all’arrivo del figlio Giovanni per una famiglia pronta a riunirsi.