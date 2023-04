Napoli, incredibile decisione per la festa scudetto: il Comune ha detto sì

By

Il Napoli dovrà attendere ancora qualche gara prima di vincere ufficialmente lo scudetto. Ciononostante, i preparativi in città sono già iniziati: ecco l’annuncio del Comune sulla festa.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta dominando il campionato. Ormai, la squadra azzurra ha lo scudetto a portata di mano. Tuttavia, per il riconoscimento ufficiale della propria supremazia il club dovrà attendere, salvo ulteriori scivoloni delle rivali e successi azzurri, gli ultimi giorni di aprile.

In attesa della celebrazione del primato azzurro, il Comune e la Prefettura stanno valutando come agire per tentare di preservare la sicurezza delle persone che parteciperanno alla festa. Nelle scorse ore il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a tal proposito.

Come si prepara Napoli alla festa scudetto

Il capoluogo campano è ancora più magico e suggestivo del solito. Difatti, i preparativi per la celebrazione della vittoria del terzo scudetto della storia azzurra sono già iniziati. Nel corso della settimana Napoli ha cominciato a tingersi ulteriormente di azzurro: difatti, i tifosi entusiasti hanno deciso di addobbare la città con immagini dei giocatori, festoni e maglie.

Complice anche il lungo periodo d’attesa, lo scudetto manca al Napoli da più di 30 anni, i supporter sono galvanizzati. Per comprendere l’aria che si respira a Napoli, e in alcune delle sue provincie in modo particolare, basta pensare alle opere realizzate per i festeggiamenti, ad esempio: il Vesuvio di cartapesta, destinato ad “eruttare” il giorno dello scudetto.

Un’aurea magica avvolge il capoluogo che attende con ansia la propria rivalsa, dopo anni di delusioni. Tuttavia, il grande entusiasmo rischia di creare situazioni spiacevoli. Per questa ragione il Comune di Napoli e la Prefettura stanno lavorando insieme per delineare un piano per i festeggiamenti.

Le dichiarazioni del sindaco di Napoli

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da ANSA: “Chiaramente ci saranno due feste: una spontanea, alla quale dovremo prestare particolare attenzione per il rispetto dell’ordine pubblico e della responsabilità dei cittadini; e quella del 4 giugno, una festa policentrica, per mia volontà, che coinvolgerà tutta la città con palchi in tutte le Municipalità, oltre quello principale a Piazza Plebiscito”.

Il sindaco ha proseguito: “Il nostro obiettivo è permettere ai supporter di esprimere la loro gioia. Stiamo lavorando con la Prefettura e la questura, incaricati della gestione degli spazi e degli accessi, per garantire la sicurezza dell’evento”.