Colpo Napoli, tweet improvviso: c’è l’annuncio ufficiale

Tweet improvviso da parte del Napoli che ha piazzato un colpo importante: c’è l’annuncio ufficiale da parte della squadra azzurra.

Mancano due mesi al termine della stagione, ma varie squadre stanno già mettendo le basi per quanto riguarda il futuro per non farsi trovare impreparate in vista del prossimo anno e il Napoli non fa eccezione.

Gli azzurri intendono aprire un ciclo vincente e la società rinforzerà la squadra a dovere per mantenerla competitiva anche in caso di partenza importanti come quella ad esempio di Victor Osimhen che ha molto mercato in Premier League. In questo senso, nelle ultime ore c’è stato un tweet improvviso da parte del Napoli che ha di fatto annunciato il primo colpo importante per la prossima stagione tramite un comunicato ufficiale.

Il Napoli batte il primo colpo: gli azzurri fanno felici i tifosi

Il Napoli sa che per poter aprire un ciclo vincente non bastano solo degli innesti che possano rendere ancor più competitiva la squadra, ma c’è bisogno anche di confermare gli elementi fondamentali della propria rosa. In questa fase della stagione, gli azzurri stanno lavorando sui rinnovi di contratto più urgenti e dopo quello tanto atteso di Lobotka, ne è arrivato un altro importante che fa sicuramente felici i tifosi. Tramite i propri canali social, infatti, il Napoli ha annunciato con un comunicato ufficiale di aver rinnovato il contratto di Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha prolungato il suo contratto con gli azzurri fino al 2025 ed è presente un’opzione di rinnovo per altri due anni che lo legherebbero ai partenopei fino al 2027.

Un rinnovo importante quello di Juan Jesus che se lo è guadagnato sul campo con grandi prestazioni, dimostrando di essere utile eccome alla causa azzurra quando chiamato in causa e spazzando via lo scetticismo che c’era su di lui quando fu acquistato dal Napoli. In questa stagione, il difensore brasiliano ha collezionato 11 presenze in tutte le competizioni, siglando anche due gol, uno in Serie A ed uno in Coppa Italia, disputando anche due gare di Champions League.

Il rinnovo di Juan Jesus è solo il primo colpo del Napoli che sta continuando a lavorare in questo senso sul reparto difensivo. I prossimi rinnovi che premono agli azzurri, infatti, sono quelli di Rrahmani e Di Lorenzo, altri due giocatori che De Laurentiis vuole blindare il più presto possibile e dare maggiore solidità a quello che sarà il Napoli del futuro. Più delicata, invece, la questione Kim Min-Jae che è già ricercato da alcuni club per il prossimo anno. Il sudcoreano ha una clausola rescissoria valida solo per l’estero di 45 milioni di euro e con il rinnovo il Napoli spera di eliminarla, ma al momento non sono stati fatti significativi passi avanti.