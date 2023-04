Napoli-PSG, triplo affare clamoroso: c’entra la Juve

Si scalda l’asse Napoli-Paris Saint-Germain, con un triplo affare estivo da urlo in vista: ci mette lo zampino anche la Juventus.

Terminata la breve sosta nazionali per le qualificazioni a Euro 2024, la Serie A è ora finalmente tornata in campo.

Gran parte dei fari sono inevitabilmente puntati sul big match della giornata, Napoli-Milan, che vede contrapporsi la dominatrice assoluta del campionato e una squadra in forte cerca di rilancio dopo un 2023 ad oggi decisamente sottotono. Obiettivo del club partenopeo è invece quello di archiviare quanto prima possibile il discorso scudetto, al fine di concentrare quante più energie fisiche e mentali sul fronte Champions League.

Sono due mesi di fuoco quelli che separano il Napoli dal termine della stagione, che con ogni probabilità toglierà tantissime soddisfazioni ai tifosi azzurri. Successivamente, sarà poi la volta del calciomercato estivo, appuntamento nel quale il Napoli sarà protagonista assoluto visti i giocatori esplosi tra le proprie fila in quest’ultima annata. Nella sessione estiva potremmo addirittura assistere ad un clamoroso triplo affare tra Napoli e Paris Saint-Germain che vede partecipe anche i rivali della Juventus.

Calciomercato Napoli, il PSG pronto a due addii per Osimhen: clamoroso triplo affare in vista

Dopo l’ultimo sfavillante calciomercato estivo, che di fatto si è rivelato fondamentale per l’imminente conquista dello scudetto, il Napoli si prepara alla stesura della prossima sessione di mercato. Qui, al fine di mantenere quanto più elevato possibile il livello della rosa, sarà fondamentale trattenere i punti di riferimento dello scacchiere di Spalletti, anche se qualche cessione dolorosa sarà quasi certamente inevitabile.

Tra i big più vicini alla partenza figura purtroppo in primis il profilo di Victor Osimhen, esploso definitivamente in quest’ultima stagione e già nel mirino di diversi top club europei. Sono infatti ben chiari i segnali lanciati dal bomber nigeriano, che nonostante il forte desiderio di approdare in Premier League, potrebbe però clamorosamente avere il Paris Saint-Germain nel suo futuro. Sì perchè come riportato da RMC Sport, ci sarebbero già stati diversi contatti tra il Napoli ed il club francese riguardanti il trasferimento del classe ’98.

Un trasferimento che non andrà in scena per meno di 100 milioni di euro, ma che il PSG avrebbe intenzione di favorire con l’inserimento di due contropartite. I nomi scelti sono quelli di Icardi e Paredes, entrambi ora in prestito ma pronti a fare ritorno a Parigi a giugno, causa il prestito secco in essere col Galatasaray e la ferma volontà della Juventus di non riscattare il centrocampista. La trattativa è delineata, ora si aspettano solamente le prossime mosse per quello che potrebbe essere un triplo affare da urlo.