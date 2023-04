CR7, retroscena a luci rosse: lo ha svelato senza vergogna

CR7 e Georgina si lasciano andare alla passione: il retroscena bollente che ha coinvolto i due protagonisti

Chiamatelo pure Mister 70 milioni di euro l’anno. E’ Cristiano Ronaldo e la cifra appena menzionata è solo la parte fissa del contratto firmato lo scorso gennaio con i sauditi dell’Al Nassr. Un ingaggio che può arrivare a toccare i 200 milioni di euro l’anno tra sponsorizzazioni e bonus vari.

Una cifra che ha convinto il portoghese a lasciare l’Europa ed il “calcio che conta” per svernare quasi nei suoi ultimi anni di carriera. D’altronde la sua bacheca è abbastanza corposa; cinque Palloni d’Oro vinti a livello personale, poi a livello di club cinque Champions League, quattro mondiali, oltre a scudetti e coppe nazionali tra Premier League, Liga e Serie A. Senza dimenticare l’Europeo con il Portogallo nel 2016 e la Nations League.

Padre di cinque figli, i primi tre li ha avuti da madri surrogate, da Cristiano Jr ai gemelli Mateo ed Eva prima che la sua compagna Georgina Rodriguez dal 2016 lo rendesse genitore di altri due bambini, Alana Martina avuta nel 2017 e l’ultimo lo scorso aprile, la cui gioia è stata mitigata dalla scomparsa di uno dei due gemellini che la bellissima modella aspettava.

Georgina, rivelazioni bollenti nella docuserie su Netflix

I due vivono d’amore e d’accordo e sembra che siano state rispedite al mittente le voci di una crisi che volevano addirittura Georgina vivesse ormai separata dall’attaccante. D’altronde i riflettori del gossip sulla copia sono perennemente accesi, vista la popolarità dei personaggi.

E se Ronaldo spopola sui social, la bellissima modella è protagonista di una docuserie su Netflix, “Yo soy Georgina” arrivata alla seconda stagione. Tanti gli argomenti toccati dall’argentina che ha svelato anche un aneddoto molto intimo, decisamente piccante che riguarda la sfera privata con CR7.

Un racconto che ha preso il via da un tatuaggio recente sul braccio della modella che le impediva di bagnarsi. Come fare in spiaggia? Il primo giorno nastro adesivo per la modella che, invitata nella spa da Ronaldo, si è presentata con le braccia alzate.

CR7 e Georgina, scoppia la passione alla Spa

“Sono entrata così nella vasca idromassaggio, ero tutta graffiata” stava spiegando la situazione Georgina, interrotta dal collaboratore di Telecinco Iván García. “Potevate farlo a letto e non nella spa” l’esca lanciata a cui ha abboccato Georgina. “No, l’abbiamo fatto lì” ha aggiunto, senza però terminare la frase ma eloquente nel messaggio inviato, sottintendendo del rapporto consumato in quel frangente.

“Alle terme avete fatto l’amore?” la domanda, naturale, della sorella Ivana, decisamente legittima. E la Rodriguez non ha potuto negare, limitandosi solo ad un sorriso abbastanza nervoso.