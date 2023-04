Allegri batte i pugni: lo ha chiesto alla Juventus

Il calciomercato della Juventus prende forma con largo anticipo: la richiesta di Allegri, per giugno, è irrevocabile

La stagione della Juventus ha mostrato più di un volto e non sempre positivo. L’inizio stentato ha portato ad un distacco importante che, settimana dopo settimane, la squadra di Allegri ha saputo ridurre praticamente a zero. Il secondo posto conquistato, però, è finito nuovamente molto lontano.

Perchè l’Inchiesta Prisma ed i guai giudiziari che hanno colpito il club piemontese, hanno rigettato in basso i bianconeri: il -15 pesa, tutt’ora, come un macigno sul cammino stagionale in Serie A. In attesa di scoprire se e quando verranno restituiti tali punti, Allegri è concentrato sul completare al meglio l’annata. C’è ancora da lottare per la semifinale di Europa League: per arrivarci, il doppio scontro con lo Sporting CP non sarà di certo una passeggiata di salute. Ma intanto la priorità si chiama campionato. Arrivare tra le prime quattro, al di là di questioni extracalcistiche, significherebbe garantirsi l’ingresso alla fase a gironi della Champions League, oltre ad un tesoretto da eventualmente reinvestire sul mercato. Ecco, proprio il calciomercato sarà la chiave per comprendere quali saranno le ambizioni future della Juventus. Un’estate bollente attende quindi la dirigenza e lo stesso Allegri che ha già espresso le sue idee, per rinforzare la squadra. I limiti di questa Juventus ci sono e restano evidenti, ed è lì che si andrà ad operare nella speranza di colmare il gap con il Napoli.

Allegri è categorico: ecco il colpo Champions

Dalla difesa che perderà Cuadrado a zero e avrà inoltre bisogno dell’approdo di almeno un centrale di spessore: Bonucci, ad un mese dai 36 anni, finirà probabilmente per lasciare spazio ad un difensore di livello da porre al fianco di Bremer.

Ma è in mediana che verrà svolto il lavoro maggiore, perchè alcune scelte sono già state fatte. Paredes non rimarrà, quasi impossibile che la Juventus decida di riscattarlo dal PSG dopo una stagione quasi disastrosa da parte dell’ex romanista. Ecco perchè, a maggior ragione se l’obiettivo Champions League dovesse venire centrato, il tecnico livornese avrebbe già posto una condizione assolutamente non negoziabile: la permanenza di Adrien Rabiot. La stima dell’allenatore toscano nei confronti della mezzala francese è sconfinata.

Allegri lo ha sempre schierato, anche quando le prestazioni del talento parigino non convincevano nè gli adetti ai lavori nè i tifosi. Se la ‘Vecchia Signora’ dovesse quindi centrare l’ingresso alla prossima fase a gironi della Champions League, Allegri pretenderebbe uno sforzo importante pur di mantenere in rosa il suo pupillo: Rabiot attualmente guadagna 7 milioni di euro netti a stagione a Torino e l’ipotesi addio, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, rimane la pista più probabile. Ma i risultati del campo potrebbero finire per spingere la Juventus ad accontentare il ‘Conte Max’: Rabiot sarebbe la primissima pedina per la squadra della prossima stagione.