Juve: caos udienze, c’è un problema con la FIGC

Un nuovo terremoto rischia di abbattersi sulla Juventus e sulla Serie A in generale: tutto dipenderà dalle udienze a carico dei bianconeri.

Dopo la pausa nazionali la Serie A è tornata in campo e lo ha fatto regalando al pubblico più di qualche sorpresa. Battuta d’arresto per il Napoli che è andato a perdere per la seconda volta stagionale in casa e lo ha fatto contro il Milan.

Campanello d’allarme per la squadra prima in Serie A che tra pochi giorni dovrà affrontare di nuovo i rossoneri. Questa volta, però, in Champions League. Gara valevole per i quarti di finale dell’Europa che conta.

Chi continua per la propria strada senza distrazioni, nemmeno quando alcune sono palesi, è la Juventus. La formazione bianconera è ancora in lotta per il quarto posto. Massimiliano Allegri e i suoi uomini sperano di poter festeggiare il ritorno in Champions a fine stagione.

Prosegue l’inchiesta ai danni della Juventus: è caos udienze

Anche se non sarà facile. Alla Juventus già è stata inflitta una pesante penalizzazione di 15 punti in Serie A. Sottrazione che ha fatto perdere alla Vecchia Signora il privilegio di essere seconda in classifica. E, perché no, di contendere lo scudetto proprio al Napoli ormai lanciatissimo.

Nei prossimi giorni l’inchiesta Juventus giungerà ad un punto di svolta. Nonostante ad oggi, fa chiarezza l’edizione odierna di Tuttosport, è caos in Serie A. Il campionato italiano è proseguito ed ora è giunto alle sue battute conclusive. Ciononostante, nelle aule di tribunale non è ancora stata detta l’ultima parola e questo potrebbe cambiare tutto.

I possibili scenari in Serie A: cosa può succedere

Da qui all’inizio dell’estate, si rischia di non fare in tempo entro la fine della Serie A, la giustizia sportiva insieme alla FIGC dovranno arrivare ad una sentenza relativa al caso plusvalenze e alla manovra stipendi.

Tuttavia, il procedimento è apparso più lungo del dovuto e questo starebbe portando verso una sola via possibile: quello dello slittamento delle penalizzazioni all’inizio della prossima stagione.

Insomma, nonostante le indagini a carica della Juventus e non solo stiano procedendo a passo spedito, le accuse sono diverse e la giustizia sportiva rischia di non fare in tempo ad emanare una sentenza che possa risultare applicabile alla Serie A attualmente in corso.

Uno scenario che la Juventus spera di scongiurare quanto prima. L’intenzione dei legali, e la speranza dei tifosi bianconeri, è che si possa mettere la parola fine sulla vicenda il prima possibile. Portarsi tutto, penalizzazioni comprese, al prossimo anno, è tra i peggiori scenari possibili in casa Juve.