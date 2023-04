Spalletti gela De Laurentiis e tifosi: il mister si schiera apertamente. Importante e significativa presa di posizione del tecnico azzurro

Il clima festoso e quasi fiabesco, con il sogno del terzo scudetto della storia ormai a un passo dal realizzarsi, viene spezzato dalla rottura netta tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e la parte più calda della tifoseria, i gruppi organizzati dello stadio Maradona che si sono schierati contro un aumento del costo dei biglietti considerato folle e sotto molti aspetti anche miope. Tutto messo nero su bianco in un comunicato di qualche ora fa pubblicato proprio dagli ultras della squadra azzurra. Ciononostante il patron e produttore cinematografico non ha fatto fatto alcun passo indietro.

E proprio per protestare contro la decisione della società in merito al prezzo dei biglietti per le prossime gare, i gruppi organizzati resteranno in silenzio durante il big match di campionato contro il Milan facendo mancare il proprio sostegno a Kvaratskhelia e compagni. Una presa di posizione molto netta e decisa che sembra aver lasciato l’amaro in bocca ai giocatori e allo stesso Luciano Spalletti.

L’allenatore toscano, nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro i rossoneri, ha puntato il dito contro la scelta degli ultras azzurri, invitandoli a rivedere la loro decisione. “Senza tifo siamo penalizzati, apprezzo quelli che sono i sacrifici che vengono fatti per comprare i biglietti, quando si parla di famiglie e prezzo dei biglietti capisco che sia difficile”. Subito dopo arriva l’affondo contro i supporters della curva: “Dobbiamo capire però che chi ci rimette è solo la squadra, è un’azione contro la squadra”. Un colpo a cerchio e un altro alla botte.

Spalletti gela De Laurentiis e tifosi: il mister si schiera e spiazza tutti

La conferenza si è chiusa con una frase a effetto che a quanto pare non inciderà comunque sulla scelta dei tifosi azzurri: “L’assenza di tifo ci penalizza quasi come quella di Osimhen“. In realtà l’unico che può sbloccare l’impasse e convincere i sostenitori dei settori popolari a cancellare questa sorta di sciopero del tifo è Aurelio De Laurentiis. Solo con una diversa politica dei prezzi dei biglietti il Napoli potrà contare nuovamente sui canti e gli incitamenti degli ultras durante le gare casalinghe.

Ma il numero uno del club campano, almeno in questo momento, non ha la minima intenzione di compiere un passo verso i tifosi. Anzi, ha difeso con grande determinazione la strategia legata alla vendita dei biglietti delle gare che restano da qui al termine della stagione. De Laurentiis vuole garantirsi incassi più alti per far crescere i ricavi e, di conseguenza, accrescere la competitività della squadra.