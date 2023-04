Accordo per il post Ancelotti: doppio scippo all’Italia

Il calciomercato estivo può vedere l’addio di Ancelotti al Real: doppio scippo, così sarà addio alla Serie A

Quella che si sta avvicinando settimana dopo settimana sarà una sessione di calciomercato ricca di sorprese. L’estate del mondo del pallone è pronta a vivere una serie di cambiamenti che, fino a qualche settimana fa, sarebbero stati definibili impronosticabili.

A partire da una delle società più importanti in Europa ed in piena corsa per la conquista della Champions League. Secondo quanto viene riportato da ‘Tyc Sports’, il Real Madrid vivrà un importante cambiamento a partire dalla prossima estate. Sì, perchè l’andamento stagionale con Carlo Ancelotti alla guida delle ‘Merengues’ non ha soddisfatto Florentino Perez che ha quindi intenzione di dare una scossa all’ambiente e dire addio all’allenatore di Reggiolo a fine campionato. Al suo posto Mauricio Pochettino, reduce da un anno sabbatico e pronto a prendere in mano le redini in casa Real Madrid. Perez si aspetta cambiamenti importanti alla rosa ed è per questo che si rivolgerà allo stesso Pochettino per capire dove e come intervenire. In tal senso, il portale sottolinea quale sarà uno dei primissimi nomi che l’ex manager del Tottenham ha intenzione di chiedere a Perez per il prossimo luglio. Si tratta di Paulo Dybala, reduce da una straordinaria stagione con la maglia della Roma.

Dybala al Real: Mourinho beffato due volte

La ‘Joya’, nella Capitale, è decisamente rinata a suon di gol e di prestazioni da urlo. 30 presenze tra campionato e coppe agli ordini di Mourinho con 14 reti e ben 8 assist vincenti all’attivo.

Un bottino di tutto rispetto che ingolosirebbe i ‘Blancos’: ma c’è un fattore che, ancor di più, può avvicinare l’argentino all’addio. Parliamo ovviamente della clausola rescissoria da 12 milioni di euro attualmente presente nel contratto che lega l’attaccante alla Roma fino al 30 giugno 2025 e che permetterebbe a Dybala di liberarsi per una cifra che definire ridicola non è affatto un azzardo. A lui ci aveva pensato il Barcellona ma i guai economici e la presenza di Messi in rosa, in passato, hanno ostacolato ogni trattativa.

Adesso, però, i guai per Mourinho sarebbero doppi. Perchè oltre a rischiare di perdere Dybala pronto a sposare il progetto del club di Florentino Perez, lo ‘Special One’ si ritroverebbe tagliato fuori dalla corsa alla panchina del Real Madrid. Il portoghese è stato a lungo e rimane in lista tra i possibili candidati per la sostituzione di Ancelotti ma lo scatto di Pochettino può, di fatto, beffare Mourinho privandolo anche della sua stella più luminosa in quel di Roma.