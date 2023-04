Kvaratskhelia lo ‘porta’ in Serie A: bomber dalla Francia

Il fenomeno georgiano del Napoli potrebbe fungere da ambasciatore per l’arrivo in Italia di un connazionale che sta stupendo tutti

Lo hanno già chiamato ‘Effetto Kvara‘. L’incredibile impatto del calciatore georgiano sul nostro campionato – e sulle fortune del Napoli, che, scivolone col Milan a parte, veleggia verso un meritato scudetto – potrebbe avere un seguito anche sul mercato di altri club italiani.

L’attenzione posta sul rendimento dell’attaccante con la sua Nazionale ha prodotto l’effetto di una lente d’ingrandimento anche per i suoi compagni di squadra. Uno dei quali, per la verità, non aveva bisogno di troppe presentazioni. Parliamo di un attaccante georgiano che si sta mettendo in mostra in Francia, col Metz, club che coltiva legittime ambizioni di promozione alla Ligue 1. Con 15 reti e 7 assist in 28 gare disputate il calciatore ha ovviamente attirato l’interesse di diversi club del campionato maggiore transalpino. E da qualche settimana anche di quello italiano, proprrio per il rinnovato interesse posto da alcune società sul possibile effetto del movimento georgiano sul calcio del Vecchio Continente.

Nuovo bomber in Italia: approda in Serie A

Il profilo che ora occupa un posto di rilievo nell’agenda dei Ds di alcuni club di A, e di altri prossimi a salire dalla cadetteria è Georges Mikautadze, bomber georgiano capocannoniere della Ligue 2. Classe 2000, con un contratto in scadenza nel 2026 rinnovato lo scorso novembre, l’attaccante può vantare già 15 presenze, con 3 reti, anche con la maglia della sua Nazionale. Il relativamente basso valore di mercato – circa 3 milioni – ha attirato le attenzioni delle società italiane. Che tuttavia sono consapevoli che il club francese non tratterà per cifre inferiori ai 7-8 milioni.

Mikautadze potrebbe essere il primo colpo di mercato del Genoa qualora, come sembra, il Grifone coronerà il sogno di tornare in Serie A dopo un anno di Purgatorio in cadetteria. Il club ligure deve però battere l’agguerrita concorrenza di alcuni club di media fascia del nostro campionato, che potrebbero decidere di investire sul georgiano per il fronte offensivo. Non è da escludere nemmeno la possibilità che, raggiunta la promozione col Metz, il connazionale di Kvara decida di restare in Francia, eletta a quel punto come vetrina preferenziale per un successivo salto di qualità da compiere dopo essersi messo alla prova per un anno tra i grandi.

In ogni caso il sopracitato ‘Effetto Kvara‘ potrebbe dispiegare il suo ruolo attirando verso la Serie A il ragazzo. Il quale potrebbe essere palesemente consigliato dal giocatore del Napoli di accettare le offerte provenienti dai sodalizi del nostro paese. La colonia georgiana in Italia potrebbe dunque presto arricchirsi con un nuovo interprete.