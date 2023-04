Serie A: firma ad un passo, è N’Dicka il primo regalo del presidente

N’Dicka sembra essere sempre più vicino alla Serie A. Un club potrebbe rompere gli indugi nelle prossime settimane.

In Serie A si inizia a guardare con molta attenzione ai parametro zero e sono diversi i giocatori finiti nel mirino dei nostri club anche se, almeno per il momento, sono in corso le riflessioni senza affondare il colpo.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, un club di Serie A ha messo nel mirino N’Dicka in vista del calciomercato estivo e potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane. Si tratta di un giocatore sicuramente molto interessante per rinforzare il reparto difensivo e il fatto di prenderlo a zero rappresenta una occasione da non perdere.

Calciomercato: è fatta per N’Dicka, ecco dove giocherà

L’avventura di N’Dicka con l’Eintracht Francoforte è ormai giunta al termine. Il difensore, infatti, ha deciso di non rinnovare il contratto e questo rende molto complicato ipotizzare un cambio di passo nelle prossime settimane. Il centrale francese, quindi, al termine del campionato saluterà definitivamente i tedeschi per iniziare una nuova esperienza.

Nelle scorse settimane si è parlato molto di un possibile trasferimento in Italia, ma questa ipotesi non sembrava prendere piede. Almeno fino ad oggi quando dalla Spagna hanno dato per vicino l’approdo di N’Dicka in Serie A durante il calciomercato estivo. Stando alle ultime indiscrezioni, l’Inter potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane per assicurarsi un giocatore di talento e rinforzare il proprio reparto difensivo. Si tratta di una possibilità assolutamente concreta e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Come detto, l’Inter è alla ricerca di un centrale considerando la partenza di Skriniar e N’Dicka rappresenta una possibilità concreta soprattutto per il suo contratto in scadenza e quindi il trasferimento a zero. I ragionamenti sono in corso e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Mercato: il futuro di N’Dicka in Serie A?

Inter o no il futuro di N’Dicka nel prossimo calciomercato estivo quasi certamente sarà in Serie A. I nerazzurri, infatti, non sono l’unica squadra interessata e quindi non ci resta che aspettare la fine del campionato per avere un quadro della situazione molto più chiaro.

Milan e Roma da tempo seguono da vicino il francese e per questo motivo il suo futuro è destinato ad essere in Italia. Naturalmente durante il calciomercato tutto può succedere e quindi noi non escludiamo nulla e aspettiamo la decisione del giocatore, che molto probabilmente arriverà al termine della stagione in corso.