Panchina ad Ancelotti: lascia il Real Madrid e firma subito

Il futuro di Carlo Ancelotti al Real Madrid è sempre più in bilico: l’ultima risposta in conferenza stampa mette in ansia i tifosi.

Nella sua carriera Carlo Ancelotti ha vinto veramente tanto, tra gli allenatori più vincenti della storia della Champions League con i successi con il Milan e il Real Madrid, attuale detentore della coppa dalle grandi orecchie.

Il futuro di Ancelotti sulla panchina del Real Madrid è sempre più in bilico: diversi i rumors di mercato con un indizio svelato nell’ultima conferenza stampa di presentazione in cui ha analizzato il match che le Merengues avrebbero giocato contro il Real Valladolid. Mai schivo, l’ex allenatore del Milan ha parlato del suo futuro.

Calciomercato, cambia il futuro di Ancelotti

E’ tempo di grandi manovre per il Real Madrid. Un restyling destinato ad entrare nel vivo nelle prossime settimane qualora dovesse Ancelotti andare via… Nonostante le rassicurazioni arrivate nell’ultima conferenza dallo stesso allenatore, il posto del tecnico non sembra essere al sicuro e non è da escludere una nuova guida tecnica visto il continuo pressing del Brasile.

Il futuro dell’ex tecnico del Milan sulla panchina dei Blancos sembra avere le ore contate con l’argomento nuovo allenatore rimandato alla prossima giornata. E’ chiaro come il club del Presidente Perez possa cambiare guida tecnica e questo è un segnale da parte della dirigenza visto che il prescelto sembra essere Pochettino.

Ancelotti al Brasile? Nelle ultime settimane, si racconta del suo possibile arrivo in Sudamerica come nuovo commissario tecnico. La Federcalcio brasiliana lo segue da settimane e in questi mesi proverà a forzare per raggiungere un accordo con l’allenatore del Real. La volontà del Brasile è quella di puntare su Ancelotti almeno da giugno: l’allenatore italiano è da tempo uno dei nomi che aleggiano sul futuro della Nazionale VerdeOro, con il Brasile che potrebbe essere la prima Nazionale in cui sbarcherà l’ex Milan pronto per una nuova avventura lontano dall’Italia.

La volontà del Brasile è chiara da diverso tempo: è quella di puntare su Ancelotti almeno da giugno a campionati terminati come sottolineato a più riprese dai media brasiliani. La scelta sembra essere stata fatta, con Ancelotti che ha anche rimarcato in conferenza stampa l’amore per il Real Madrid e la volontà di andare a scadenza con le Merengues, in attesa della prossima avventura.