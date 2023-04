Scontri al Maradona, interviene “Genny Savastano”: e così mette d’accordo tutti

Scontri al Maradona in curva B, il pensiero di Salvatore Esposito: “Genny Savastano” di Gomorra si espone.

Domenica sera al Maradona di Napoli si è consumata la pagina più brutta della stagione. Ed il riferimento non è certo alla sconfitta della squadra azzurra contro il Milan, sebbene arrivata con un risultato fin troppo eccessivo.

Ha indignato tutti quanto accaduto nella Curva B dell’impianto di Fuorigrotta, con scene da far west tra due frange di Ultras presenti nel settore. Divergenze di vedute ed opinioni sulle critiche al presidente De Laurentiis e sul tifare la squadra in campo, queste sembrerebbero le motivazioni che hanno scatenato il caos nel corso della gara.

Immagini che hanno fatto il giro del mondo ed indignato davvero tutti, soprattutto la parte di tifoseria sana che si reca allo stadio – magari in compagnia dei figli – per tifare Di Lorenzo e compagni impegnati a regalare uno storico scudetto al club.

Scontri tra Ultras al Maradona di Napoli: il messaggio di Salvatore Esposito

In molti hanno commentato quanto accaduto al Maradona, anche i tifosi vip, condannando quanto accaduto in curva. Tra questi, anche Salvatore Esposito, alias “Genny Savastano”, grande tifoso del Napoli.

Esposito ha affidato il suo commento ad un post pubblicato su Instagram. Un video davvero emozionante, che mostra le immagini della città riprese dall’alto, con un focus sullo stadio ed il Golfo ed il Vesuvio sullo sfondo. Nessuna musica ma solo le parole d’amore di Diego Maradona che elogiano Napoli ed i napoletani.

“Tutti uniti! Napoli merita rispetto” ha poi aggiunto in una lunga didascalia a corredo. “Meritano rispetto i tifosi, la società e la squadra” ha poi rimarcato il concetto come se non fosse abbastanza chiaro. “Oggi dobbiamo unirci più che mai per onorare una bellissima stagione che può diventare fantastica” ha aggiunto Salvatore Esposito che chiede una soluzione da trovare magari attorno ad un tavolo.

“Diamo lo spettacolo che sempre ci hanno invidiato nel mondo, lo merità la città, la maglia e tutti noi” ha concluso l’attore. Un’analisi lucida e condivisibile quella di Salvatore Esposito che si è quasi fatto portavoce di un’intera tifoseria, la parte buona di essa.

Scontri al Maradona di Napoli: indaga la Digos

Intanto su quanto accaduto in curva domenica sera sta indagando la Digos con il pool di magistrati reati da stadio che sta analizzando tutti i filmati a disposizione. L’obiettivo è naturalmente identificare i responsabili dei misfatti e procedere con i Daspo.

Al contempo, poi, si sta lavorando anche per capire se esista un obiettivo a medio-lungo termine da parte di queste frange estremiste che miri a danneggiare il club e naturalmente il patron nelle prossime settimane.