Salta la prima testa: addio Napoli a fine stagione, tutto deciso

Il Napoli, alla fine di questa stagione, è pronto a salutare il calciatore. Il tecnico Spalletti ha dato il suo definitivo “ok”

Nonostante manchino ancora molte partite, tra campionato e Champions League, in casa azzurra si pensa già al mercato. Non solamente quello in entrata, ma soprattutto in uscita. Dove (a meno di clamorosi colpi di scena) ci sarà un addio a quanto pare inevitabile. Il calciatore in questione, fino a questo momento della stagione, non ha mantenuto alte le aspettative che avevano su di lui.

Ed è per questo motivo che si sta seriamente pensando ad una cessione, a questo punto, inevitabile. Le squadre interessate al costo del suo cartellino, di certo, non mancano e sono pronte a bussare alla porta del club. Il mister di Certaldo, dopo vari ripensamenti, ha dato il suo ‘via libera’ per l’addio dell’atleta. Utilizzato, fino ad ora, davvero con il contagocce. Proprio per il semplice motivo che non riesce ad entrare nei meccanismi di gioco del suo allenatore.

Napoli, a fine stagione sarà addio con il calciatore

L’obiettivo è quello di dimenticare, quanto prima, la pesante sconfitta rimediata allo stadio ‘Maradona’ contro il Milan. Sabato pomeriggio i partenopei hanno l’opportunità di mettere alle spalle quel ko che, fino ad ora, è ininfluente. Però ha fatto molto male ad una buona parte dei tifosi che non si aspettava uno scivolone del genere. Tutti concentrati sul match di sabato contro il Lecce. Chi è pronto a scendere in campo, e dare una mano se necessario, potrebbe essere Diego Demme.

Anche se il futuro del centrocampista appare oramai segnato. Una sua partenza era prevista per il mese di gennaio. Nella sessione invernale, infatti, era vicino ad un addio non solo al Napoli, ma alla Serie A. Poi Spalletti lo ha convinto a restare perché faceva parte del progetto almeno fino al termine della stagione. Solamente quattro le presenze (nemmeno da titolare) dell’ex capitano del Lipsia fino ad ora con gli azzurri. Decisamente troppo poco per lui che era abituato ad essere protagonista.

Chiuso dai vari Lobotka e Anguissa risulta davvero difficile essere protagonista in questa squadra. Non è assolutamente da escludere, però, che possa rimanere in Italia. Le squadre interessate sono sempre le stesse: Fiorentina (nel caso di addio di Amrabat) e Salernitana.