Vergogna Retegui, l’ammissione sconvolge il mondo del calcio

Torna a far parlare di sé Mateo Retegui, autore di un intervento a sorpresa: tifosi azzurri spiazzati dalle rivelazioni dell’italo-argentino.

Quella della nazionale italiana nel percorso verso Euro 2024 non è proprio la partenza auspicata dai tifosi azzurri, che non possono certamente essere pienamente soddisfatti dopo i due match contro Inghilterra e Malta. Se con quest’ultima è arrivata una vittoria per 2-0, contro gli inglesi la squadra di Mancini non è riuscita ad evitare la sconfitta casalinga. Non è infatti bastata la risposta messa in mostra nella ripresa da parte degli azzurri, che nel primo tempo hanno sfigurato oltre ogni limite dinanzi agli uomini di Southgate.

Lo sguardo di Roberto Mancini è ora già rivolto al mese di giugno, quando la Nazionale dovrà affrontare i due match della fase finale di Nations League. Qui si candida sopra tutti a vestire la maglia da centravanti titolare Mateo Retegui, naturalizzato a tempo record e rivelatosi già decisivo con 2 gol in altrettante apparizioni in azzurro. In queste ultime settimane tutti i fari, anche e soprattutto in ottica calciomercato, sono puntati proprio sull’attaccante italo-argentino, autore inoltre di una rivelazione shock dell’ultima ora.

Retegui senza peli sulla lingua: “Ho timore nel parlare italiano. Non farò nomi ma ho parlato con qualcuno”

Da zero a cento. È sulla bocca di tutti il nome di Mateo Retegui, che fino a qualche settimana fa era poco più che uno dei tanti attaccanti argentini militanti nel massimo campionato albiceleste. La vita del classe ’99 è però cambiata radicalmente con la convocazione da parte di Roberto Mancini, che contro ogni aspettativa ha deciso di puntare proprio su di lui per risollevare la spenta fase offensiva dell’Italia.

Terminata la pausa nazionali, l’attaccante italo-argentino è ora tornato a vestire la maglia del Tigre, con cui è andato a segno anche nell’ultimo match contro il Lanus. Al termine del suddetto incontro, Retegui si è lasciato andare ad una breve intervista ai microfoni di Tyc Sport, nella quale ha rivelato più di qualche aneddoto riguardante la sua avventura con la nazionale italiana. Il primo è riguardante la comprensione dell’italiano, lingua che il classe ’99 non ha ancora assimilato al meglio: “Con Mancini parlo in italiano, lo capisco bene. Ho solo un po’ di timore nel parlarlo. Devo solo studiare un po’, togliermi la paura e iniziare a parlare“.

Incalzato dal giornalista, Retegui passa poi al suo possibile ruolo chiave nella convocazione di nuovi oriundi: “Ho parlato con qualcuno, non farò nomi ma bisogna stare sereni, allenarsi e aspettare l’opportunità giusta, oppure crearsela. Io sono molto contento di quello che sto vivendo“. Non è ancora dato sapere i nomi, ma la certezza è che, come dichiarato dallo stesso Roberto Mancini, sono tutt’altro che da escludere ulteriori chiamate di oriundi in Nazionale nel breve periodo.