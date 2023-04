Marc Marquez, che colpo di scena: l’annuncio a sorpresa

Marc Marquez ha saltato il Gran Premio d’Argentina per infortunio. Ora arriva un annuncio a sorpresa che lo riguarda

Dopo aver causato la caduta di Martin e Oliveira, nella gara d’esordio a Portimao, lo spagnolo sta cercando di recuperare per tornare in pista ad Austin, nel GP delle Americhe.

Marc Marquez sognava un avvio di stagione completamente diverso. Le sue prospettive all’inizio di questo 2023 erano di poter tornare a lottare per la vittoria nel campionato. Purtroppo ci sono state delle varianti che non poteva controllare, come il rendimento non all’altezza della sua Honda e la crescita spaventosa della Ducati.

A Portimao ha provato a rimanere nella scia di Martin e Bagnaia e almeno nella Sprint Race ci è parzialmente riuscito. Poi però alla domenica è arrivato l’incidente che tutti hanno condannato. Fatti fuori in un colpo solo proprio lo spagnolo del team Pramac e Miguel Oliveira, con una staccata davvero fuori di senno.

Marc Marquez, il suo rientro è fissato per il Texas: sconterà il doppio Long Lap Penalty?

La Direzione di Gara ha comminato una pena di due long lap da scontare nel prossimo Gran Premio disputato. Marquez non era presente in Argentina visto che doveva ancora recuperare dal problema accusato alla mano. L’operazione subita in Spagna lo ha fermato per almeno due settimane e per questo il suo rientro è previsto per il Texas, dopo Pasqua.

Ora però ci sono delle indiscrezioni che potrebbero ribaltare completamente la situazione. Si perché non è detto che la penalità venga rispettata nel Gran Premio delle Americhe, anzi potrebbe essere annullata.

Il ricorso della Honda per Marquez: dalla Spagna sono sicuri che la penalità verrà annullata

Secondo quanto riportato da AS in Spagna, Marc Marquez avrebbe più volte chiesto ai Commissari della Federazione presenti in Portogallo se la sua penalizzazione originale fosse applicabile solo per la gara a Termas de Rio Hondo. La risposta che gli sarebbe stata data è affermativa e tutto è accaduto prima che lo spagnolo firmasse i documenti sanzionatori.

Poiché la formula della penalizzazione è stata riscritta per far modo che il doppio Long Lap venisse scontato nella prossima gara disputata, la Honda ha presentato ricorso. Secondo il team di Marquez, infatti, l’aver saltato il GP d’Argentina dovrebbe essere sufficiente ad annullare la sanzione.

“La sensazione generale”, come riporta AS, è che alla fine Marquez vincerà il ricorso contro la decisione del Collegio dei Commissari, guidato da Freddie Spencer. Vedremo come reagiranno a questa eventuale decisione gli altri piloti e gli altri team.