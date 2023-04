Zaniolo-Roma, il post della discordia: è di nuovo bufera con i tifosi

Certo, a quanto pare, neanche Nicolò Zaniolo ha intenzione di tendere la mano ai tifosi giallorossi: ecco cosa ha fatto.

Ancora Nicolò Zaniolo. Ormai il centrocampista è andato via dall’Italia da poco più di tre mesi, ma riesce a far parlare di sé, pure da lontano. Pochi giorni fa, alcune dichiarazioni in diretta sul suo addio alla Roma, ora, il gesto social. Sicuramente il calciatore che oggi gioca con il Galatasaray ci sarà rimasto male per il trattamento subito a Roma, ma sembra che anche lui faccia di tutto per ricordarlo ancora oggi ai suoi fan.

Dal canto suo, questo è da dire, il calciatore che ha vestito anche la maglia della Nazionale per 11 volte, si sta ritrovando lontano dalle telecamere e dai quotidiani italiani. Una destinazione estera gli ha fatto forse bene e di fatto, appena rientrato in piena forma, si è fatto notare nella Süper Lig, il campionato turco, con i primi due gol in tre presenze.

Zaniolo, ci risiamo: è guerra aperta con i tifosi

Il Galatasaray ha fortemente creduto nelle sue doti indiscusse, perché la cifra sborsata, 16,5 milioni di euro più eventuali 13 milioni di euro di bonus, non è certo piccola. Però sembrerebbe che nonostante il bel momento, il nativo di Massa, abbia ancora qualche sassolino da togliersi dalla scarpa.

Infatti, il calciatore ha preso la palla al balzo quando ha finalmente raggiunto un bel numero di follower su Instagram, per prendersi una piccola rivincita. Zaniolo, ha adesso sul social più in voga del momento, ben 2 milioni di follower. Cosa c’entra il calcio? Presto lo capiremo. Ma più che lo sport che pratica, qui c’entra qualcosina proprio la maglia che ha indossato per quattro anni e mezzo. Per 128 gare ufficiali, ad essere precisi.

Tutti i famosi o quasi, usano ringraziare di persona i follower, quando raggiungono un alto numero sui social. Il centrocampista offensivo italiano, non ha dimenticato di farlo, ma una cosetta però, l’ha lasciata fuori dal post. Infatti, quando il classe ’99 scrive “You are so special, 2 millions”, pare che non si riferisca proprio a tutti.

Il post rilasciato dall’ex giallorosso, infatti, lo ritrae con due maglie addosso, e non la terza. Indovinate quale. In pratica, il suo ringraziamento finisce per vedere Zaniolo all’opera con la maglia dell’Italia e quella del Galatasaray, ma niente immagino con la maglia romanista addosso. Probabile che il ventitreenne abbia scelto di metter dentro solo due immagini, di cui una con la divisa del club attuale, ma non è detto che la sua dimenticanza non sia voluta. La pace per ora, non è fatta.