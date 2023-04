Il ritiro è durato solo 5 mesi: torna in campo, è UFFICIALE

E’ ufficiale! Dopo solo cinque mesi da quando ha appeso le scarpette al chiodo ritorna in campo: ecco chi è

La storia dello sport è ricca di ritiri di campioni dall’attività agonistica seguiti da clamorosi ritorni. Neanche il calcio fa eccezione. Infatti, a ulteriore conferma, sta facendo il giro del web e dei social network l’ufficializzazione del ritorno in campo di un campione che ha appeso le scarpette al chiodo appena 5 mesi fa.

Non ci sono dubbi, il rientro all’attività agonistica di un campione dopo soli 5 mesi da quando ha detto addio al calcio giocato è dato per certo da Sergio Aguero, ex attaccante che con i suoi gol ha fatto la gioia dei tifosi, tra gli altri, dell’Atletico Madrid e del Manchester City di Guardiola nonché ex genero del D10S del calcio, alias Diego Armando Maradona (ha sposato nel 2008, per poi divorziare nel 2012, Giannina, secondogenita del Pibe de oro, da cui ha avuto il 13enne Benjamin).

Il ritiro è durato solo 5 mesi: Higuain torna in campo, è UFFICIALE

Il campione in questione che presto ritornerà a calcare un calcio da calcio, dopo appena 5 mesi dall’ufficializzazione del suo ritiro, ha vestito le maglie, tra le altre, del Real Madrid, della Juventus e del Napoli e ha battuto un record di gol in Serie A che durava da decenni e che pertanto si riteneva imbattibile.

Beh, avete sicuramente capito di chi stiamo parlando, d’altronde l’identikit tracciato non dà adito a dubbi: sì, proprio lui, il “Pipita” Gonzalo Higuain tornerà in campo con la casacca del Kunisports di cui è Presidente il “Kun” Aguero e che partecipa alla Kings League, il format di calcio a 7, ideato e organizzato dall’ex difensore del Barcellona, Gerard Piqué, che giunto alla sua seconda edizione sta spopolando: 238 milioni di views su Tik Tok, 90 mila spettatori per la finale e oltre 2 milioni di telespettatori attratti dalla presenza di Ronaldinho.

Dodici i team che si contendono la “Kings League” che, come nel fantacalcio, hanno un budget virtuale per completare la rosa di 12 giocatori, stelle ed ex professionisti da impiegare una tantum, per una o più partite, per un compenso simbolico di 75 euro a match. A tal proposito, il “Kun” Aguero nell’ufficializzare di aver ingaggiato l’ex compagno nell’Albiceleste, Gonzalo Higuain, ha precisato che il Pipita “scenderà in campo con noi per una partita. La giornata dev’essere ancora decisa”.

Comunque, non solo Ronaldinho, stella della prima edizione, e ora Higuain. Tanti gli ex calciatori che si sono cimentati nella prima edizione della “Kings League”: da Javier Saviola al Chicharito Hernandez, dal campione del mondo con la Spagna, Joan Capdevila, allo stesso Aguero e a vari ex giocatori della Liga.