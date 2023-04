Una bomba a letto: lady Boateng e l’intimo minuscolo

Scatenata come sempre sui social, Valentina Fradegrada non smette mai di stupire i propri fan. Due nuovi scatti nell’ultimo post su Instagram che alzano la temperatura intorno a lady Boateng

Kevin-Prince Boateng ha già annunciato da qualche tempo che a fine stagione si ritirerà dal calcio giocato. L’ex centrocampista del Milan è quindi pronto a godersi relax ed ogni attimo di quotidianità con la sua famiglia e soprattutto con la sua dolce metà: Valentina Fradegrada.

I due si sono sposati lo scorso anno, con una cerimonia nel metaverso, ed il tutto organizzato dal famoso wedding planner Enzo Miccio. Non poteva di certo essere una scelta banale quella del matrimonio di Boateng, che in carriera ha dimostrato spesso il suo estro e la sua fantasia. L’ex milanista si gode la splendida compagnia della meravigliosa Valentina, che col tempo ha visto crescere sempre di più la sua fama anche sui social. Blogger, imprenditrice, influencer ed anche cinque volte campionessa di arti marziali: lady Boateng fa sul serio ed ha un bagaglio di talenti ed esperienze da far invidia a molte. Nel 2009 ha aperto il suo primo blog di moda, lanciando poi otto anni dopo la sua prima linea di costumi. Nel 2020 c’è stato spazio anche per il lancio di ‘VF‘, associazione a scopo benefico, che utilizza il ricavato delle donazioni per sostenere alcune attività. La vita di coppie è inoltre sotto gli occhi di tutti, con foto e video insieme al suo Kevin che costellano i social.

Lady Boateng straordinaria a letto: Valentina Fradegrada meravigliosa tra le lenzuola

Una coppia esplosiva quella composta da Boateng e Valentina Fradegrada, che ha un enorme seguito e calore anche sui social. Su Instagram lei vanta ben 3,4 milioni di followers, ed è una personalità in grande ascesa, capace di conquistare sempre più consensi.

Proprio sul suo profilo social l’ex campionessa di arti marziali non smette mai di fornire aggiornamenti continui ai propri fan, a suon di nuovi scatti, storie e video che non possono passare inosservati. L’ultimo post arriva direttamente dalle lenzuola: la stupenda Valentina si presenta in due foto in serie distesa sul letto con indosso un intimo pazzesco che lascia poco spazio all’immaginazione dei fan. Nel primo scatto sguardo rivolto verso la fotocamera, braccialetti al braccio sinistro, una collana ed uno stato di forma sontuoso, che ha raccolto enormi consensi. Inutile evidenziare come il post in questione abbia collezionato valanghe di like e commenti di grande apprezzamento in pochi minuti.