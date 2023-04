Kvaratskhelia, perché la compagna non vive con lui

Kvaratskhelia è una delle rivelazioni di questo campionato. Tutti gli occhi vigili del calcio europeo sono su di lui. Ma qualcosa non torna

L’esterno georgiano è sulla bocca di tutti. Numeri, alta intensità, capacità balistiche fuori da ogni logica e visione di gioco non comune per un giocatore del suo ruolo. Le qualità per fare il grande salto le ha tutte.

Così come quelle per durare nel tempo, che servono sempre. Tuttavia ci sono aspetti poco chiari sul suo conto. Non sembra particolarmente avvezzo alle tematiche social. Della sua vita privata si sa poco e niente. Per ciò che conta vederlo in campo è decisamente meglio. Ma i più curiosi ad oggi masticano amaro. Di recente sono emerse varie curiosità sul suo conto. Da un’intervista uscita da poco tempo si può apprendere che suo fratello gioca a calcio, e che a detta del giocatore del Napoli è molto bravo. Un biglietto da visita sicuramente apprezzabile, se è lui a sostenerlo.

Il suo idolo da piccolo era Cristiano Ronaldo, giocatore che tra l’altro prima di lui ha avuto modo di militare in Serie A. Il suo primo amore tuttavia è stato Guti del Real Madrid. Un giocatore dall’approccio creativo e imprevedibile. Proprio come lui. La sua famiglia lo ha interamente seguito nel capoluogo campano. Chissà che un domani al fratello minore Tornike non possa capitare la stessa sorte. I tifosi partenopei vivrebbero un ulteriore sogno. Non è un caso il fatto che lo stesso Kvara abbia detto “perché no” alla referenza che il giornalista gli ha presentato. La curiosità più grande di questa corposa intervista riguarda un altro aspetto ancora.

Ovvero la sua vita privata. In particolar modo quella sentimentale. Tra i membri della sua famiglia situati a Napoli non rientra infatti la sua compagna di vita: ma come mai? C’è un motivo.

Kvaratskhelia senza compagna a Napoli: ecco perché

A quanto pare la compagna di Kvaratskhelia non vive con lui nella città in cui si è trasferito. Il motivo di questa scelta è molto semplice, seppur non scontato. Nel mondo del calcio si è sempre stati abituati ai partner che si muovono in sintonia. Salvo rari casi.

Questa volta però il motivo è differente. La sua ragazza sta ancora finendo l’università, essendo una studentessa di Medicina. Prima di pensare ad una convivenza o ad un vincolo matrimoniale, stando a ciò che si legge, vorrebbe prima terminare gli studi. Scelta legittima e lungimirante.