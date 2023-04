Federica Masolin, pit stop a Marrakech: foto da tradizione in bikini

Federica Masolin approfitta dello stop della stagione di Formula 1 per una vacanza: la giornalista in bikini è uno schianto

Tra i grandi eventi sportivi dell’anno, l’inizio della primavera è stato significativo anche per la partenza della stagione di Formula 1, molto attesa dagli appassionati. Una partenza che però è stata assai deludente per i tifosi della Ferrari, in grossa crisi nelle prime gare del 2023. Per fortuna, c’è almeno Federica Masolin a consolare tutti.

La conduttrice della redazione motoristica di Sky Sport, presenza fissa e irrinunciabile dei weekend di gare per tutti i telespettatori, anche quest’anno come al solito incanta con la sua classe, la sua professionalità ma soprattutto con il suo fascino sublime che scatena sempre gli applausi convinti della community.

Federica Masolin si rilassa a Marrakech con gli amici: ritorno in pista a fine aprile

Federica ha un grande seguito sul web, inevitabilmente, come tante altre giornaliste entrate di prepotenza nel cuore degli sportivi per la loro bellezza. Su Instagram, ha circa 680 mila followers, i quali non si perdono nemmeno uno scatto della loro beniamina.

Scatti dedicati naturalmente alle vacanze di Pasqua in questi giorni. Federica è partita alla volta di Marrakech, in Marocco, con un gruppo di amici, per rilassarsi un po’. Dopo il trittico inaugurale di gare infatti in Bahrein, Arabia Saudita e Australia, c’è qualche settimana di pausa per il mondo dei motori a quattro ruote. La Formula 1 ritornerà il weekend conclusivo di aprile, dal 28 al 30, per il Gp dell’Azerbaigian a Baku.

Federica Masolin, foto in costume con sorpresa

In attesa che la Ferrari possa provare a riscattarsi, i fan si consolano con le immagini di Federica, sempre molto affascinante e seducente. Arriva, dal suo profilo, uno scatto in bikini nelle stories, con una sorpresa che spiazza tutti.

Davanti a Federica e alle sue amiche, infatti, c’è la presenza di un loro amico in piscina, a cui vengono fatti gli auguri di compleanno. Una immagine che strappa un sorriso, ma poi è inevitabile soffermarsi ugualmente sulle forme sinuose e sul sorriso radioso di Federica. Si vede quel tanto che basta per viaggiare con la fantasia, la Masolin fa sempre battere forte il cuore ai suoi ammiratori e in questo ha uno stile impareggiabile.