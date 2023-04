Petagna, che ti sei perso: com’è diventata la ex | Curve esplosive

Altra clamorosa occasione sciupata da Andrea Petagna: la sua ex, in un video, esibisce curve da far girare la testa

Il Monza, di proprietà di Silvio Berlusconi che sta lottando come un leone in un letto della Terapia intensiva del “San Raffaele” di Milano dove è ricoverato da qualche giorno seguito di un’infezione polmonare e dell’aggravarsi della leucemia cronica, naviga nelle tranquille acque di metà classifica, a notevole distanza, quindi, dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Un risultato, a dir poco, clamoroso alla luce della falsa partenza che è costata la panchina a Giovanni Stroppa, il tecnico della storica promozione in Serie A del club brianzolo. Mai come in questo caso l’avvicendamento in panchina è stato provvidenziale. Raffaele Palladino, alla prima esperienza su una panchina in A, anzi nel calcio professionistico visto che prima di raccogliere il testimone da Stroppa nel curriculum vantava solo esperienze nel campionato Primavera, sta compiendo un piccolo miracolo sportivo guidando i brianzoli fuori dalla zona pericolante della classifica e togliendosi anche la soddisfazione di prendersi lo scalpo illustre della Juventus, battuta a domicilio (1-0) e all’Allianz Stadium (0-2).

Petagna, che ti sei perso: ecco le curve esplosive della sua ex

Non solo risultati. Sotto la guida dell’ex attaccante, tra le altre, del Parma e della Juventus, alcuni calciatori brianzoli si stanno mettendo in mostra: è il caso di Dany Mota e soprattutto di Carlos Augusto, 5 gol e 4 assist all’attivo che ne fanno il difensore più prolifico tra i 5 principali campionati europei, non a caso, già entrato nei radar di alcune grandi della Serie A.

Anche Andrea Petagna, in linea con il suo abituale rendimento, sta dando il suo contributo alla causa brianzolo: finora due gol (più 1 in Coppa Italia) e ben 6 assist per l’ex del Napoli che disegnano perfettamente il profilo di Petagna che non è mai stato un attaccante da grandi numeri ma che comunque fa sentire tutto il suo peso nell’area di rigore avversaria sgomitando con i difensori avversari e aprendo, anche in virtù della sua mole, gli spazi per i compagni.

Insomma, l’ex azzurro non ha nel killer instinct la sua dote migliore. Spesso, infatti, Petagna si segnala per le clamorose occasioni sciupate sotto rete. Una caratteristica che evidentemente lo accompagna anche fuori dal rettangolo verde dato che si è lasciato sfuggire la bomba sexy ritratta nella foto qui sopra: trattasi di Michelle Sander, ex di Petagna, che nel video, postato sui suoi canali social, che la immortala mentre si concede una pausa dopo una sessione di corsa mattutina esibisce curve da far girare la testa…anche allo stesso Petagna che forse ora dopo questa clip bollente si sta mangiando le mani.