Osimhen, la confessione ai tifosi: Napoli già sogna

Dall’amore per il Napoli al rapporto con mister Luciano Spalletti: Victor Osimhen ha rilasciato una lunga intervista in cui si è confessato

Meno quattro vittorie al terzo Scudetto. Il Napoli targato mister Luciano Spalletti è sempre più vicino a mettere le mani su quel trofeo che per diversi anni non è riuscito a conquistare. La creatura meravigliosa del tecnico di Certaldo è crollata al Maradona contro il Milan, ma questo roboante sconfitta non ha disunito la squadra.

Lo dimostra il successo di misura ottenuto sul campo del Lecce, grazie all’ennesima rete messa a referto da capitan Giovanni Di Lorenzo e all’autogol firmato Antonino Gallo. È chiaro, comunque, che la testa ora va soprattutto al prossimo impegno in Champions League, dove i partenopei affronteranno nuovamente la truppa rossonera guidata da Stefano Pioli. Un doppio scontro andata e ritorno che si preannuncia alquanto scoppiettante. Gli azzurri devono credere al trionfo in Europa? Assolutamente sì, anche se comunque in gara ci sono delle avversarie di gran lunga superiori sulla carta (vedi Chelsea, Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco). Ma questo Napoli dà realmente l’impressione di poter superare qualunque ostacolo, pure il più complicato in assoluto. E in una finale, partita secca, non si sa mai cosa può accadere.

È a dir poco fondamentale, però, recuperare il più in fretta possibile colui che forse rappresenta il giocatore copertina del giocattolo quasi perfetti di Spalletti. Stiamo parlando, ovviamente, di un certo Victor Osimhen, il quale nella stagione in corso ha disintegrato tantissime difese siglando gol a raffica. Venticinque reti e cinque assist in ventinove partite totali disputate finora. Numeri da applausi, che testimoniano pienamente il valore assai importante del calciatore in questione. Ora il bomber nigeriano è alle prese con una lesione distrattiva dell’adduttore sinistro e nell’ambiente c’è preoccupazione. Siamo in una fase delicatissima dell’annata sportiva: non avere a disposizione la punta nettamente migliore della Serie A potrebbe compromettere i piani del Napoli.

Osimhen tra Napoli e Spalletti: la confessione del bomber

L’ex Lille, dal canto suo, prosegue come da programma il percorso di recupero stabilito dai medici, sperando di esserci contro il Milan nella massima competizione europea. Nel frattempo, Osimhen ha concesso un’intervista ai microfoni della nota rivista ‘France Football’, a cui ha confessato che Napoli gli ha letteralmente cambiato la vita.

Il classe ’98 ha così parlato della città in cui si è trasferito nell’estate del 2020: “È il mio posto“. Frasi che riempiono il cuore di ciascun tifoso della squadra partenopea, che adora il bomber nigeriano e sogna di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi insieme a lui. E il rapporto con Spalletti? Osimhen dice di non avere scelta: deve fare gol per poi trasformarsi nel primo difensore, altrimenti sono guai. Dopodiché lo definisce “un genio“. Insomma, le cose tra i due vanno a gonfie vele.