Psg, è deciso: va via subito

Fallimenti su fallimenti: il PSG di Al Khelaifi non riesce a fare la voce grossa in Europa nonostante l’arrivo di Leo Messi in Francia.

La stagione del PSG con l’arrivo di Galtier non è riuscita ad essere migliore delle precedenti. Ci si aspettava un cambio di passo con l’ex tecnico del Nizza, ma così non è stato. La formazione francese sicuramente a fine stagione perderà uno dei suoi calciatori chiave.

Nei prossimi mesi Messi e Mbappe decideranno il futuro in Francia con il numero 7 più sicuro di restare all’ombra del Parco dei Principi rispetto all’argentino che ha diverse squadra sulle sue tracce.

Futuro Messi: il PSG studia le prossime mosse

Messi – Paris Saint-Germain: una telenovela pronta ad entrare nel vivo nelle prossime settimane, dopo i fallimenti europei dal suo arrivo nell’estate del 2021. L’argentino sotto contratto con il club transalpino fino al 30 giugno, nelle prossime settimane deciderà il suo futuro: prolungare con il PSG, ritorno al Barcellona, Al Hilal o approdo in America.

Per il momento l’ex Barcellona ha preferito mettere tutto da parte e pensare solamente alla Nazionale, ma dopo la vittoria del Mondiale in Qatar sta già pensando al suo futuro. E la prossima sessione di calciomercato si potrebbe vedere l’addio di Lionel Messi al PSG. Le strade di Messi e della Spagna potrebbero incrociarsi durante il mercato estivo. Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla nazione iberica, l’argentino potrebbe decidere di lasciare il PSG per sposare il progetto del Barcellona considerando anche il rapporto e l’amore con il club con cui ha vinto tutto.

Messi è sicuro e vuole continuare a giocare ad alto livello, in vista della prossima Copa America con il Barça pronto a tornare alla carica per un calciatore che ha già indossato i colori blaugrana in 778 occasioni tra il 2004 e il 2021. Secondo quanto raccolto da Marca ci sarebbe già stato un primo incontro tra le parti prima delle vacanze di Pasqua per capire come impostare la trattativa con il sette volte Pallone d’Oro. La dirigenza del Barcellona sta preparando il ritorno in grande stile per il numero 30 parigino, anche se per il momento nessuna offerta ufficiale è stata recapitata dal club catalano, che sta iniziando a pensare al possibile ritorno di Messi al Camp Nou… in attesa di buone notizie per il FFP.