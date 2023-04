Cristina Buccino, che minigonna: scollatura da sogno

Cristina Buccino, il doppio dettaglio da capogiro non può certo passare inosservato agli occhi degli ammiratori: che capolavoro

Dici Cristina Buccino e immediatamente pensi alla personificazione di bellezza e sensualità. Una delle migliori rappresentanti del fascino mediterraneo, sempre più incontenibile e capace di far sognare gli ammiratori ad occhi aperti.

I lineamenti sublimi di Cristina sono una visione che non passa mai inosservata e quando capita di imbattervisi, la reazione è scontata: le palpitazioni accelerano, il pubblico la acclama, come sempre da diversi anni a questa parte ormai.

Cristina Buccino, sensualità made in Italy ormai famosa in tutto il mondo: meraviglia del creato

Bellezza iconica, quella della 37enne calabrese, una modella ormai impostasi in tutto il mondo e che non delude mai le attese con i suoi scatti.

Post a ripetizione in questo periodo sui social per la splendida Cristina, che come sappiamo è molto attiva su Instagram per promuovere la sua attività di modella e influencer e regalare ai fan momenti indimenticabili. Oltre tre milioni di followers, ormai, su Instagram, per colei che è stata identificata come ‘la Kardashian italiana’ e, da quello che vediamo e apprezziamo da tempo, a giustissima ragione.

Diventata famosa alcuni anni fa anche come soubrette e valletta televisiva, dopo essere stata protagonista in vari programmi alla fine ha deciso di tornare sui suoi passi e concentrarsi solo sul primo grande amore: la moda. Niente più luci dei riflettori sul piccolo schermo, ma poco male per i fan, che quasi ogni giorno, su Instagram, possono godere di prospettive da capogiro.

Cristina Buccino, non si sa dove guardare con un vestito del genere: coronarie a rischio

Quanto a Cristina basti poco, per mandare in visibilio tutta la platea, lo scopriamo nuovamente con questa immagine di un abbigliamento che coniuga eleganza e sensualità provocante e quasi illegale.

La scollatura risalta quanto basta, la gonna è cortissima e allo stesso tempo attira l’attenzione sulle sue gambe da urlo. Una doppia visione che mette seriamente in difficoltà il pubblico di Cristina, decidere dove iniziare a guardare è scelta assai ardua. Il risultato in ogni caso è scontato. La Buccino raccoglie, manco a dirlo, messaggi d’amore in tutte le salse, complimenti, like a profusione, confermandosi una delle star del web e una protagonista annunciata della stagione estiva. Già non vediamo l’ora.