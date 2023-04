Spalletti gelato: tegola Meret, azzurri di sasso

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, rimane completamente gelato per quanto riguarda il futuro di uno dei suoi calciatori: ed il motivo è evidente

Stesso discorso vale anche per i tifosi azzurri che sono a dir poco preoccupati. Da come avete ben potuto capire il protagonista in questione è il portiere Alex Meret. Il classe ’97, dopo un avvio per nulla indimenticabile in azzurro, ora ha voltato completamente pagina e si sta confermando come uno dei migliori nel suo ruolo. Tanto è vero che le sue prestazioni eccellenti non sono passate assolutamente inosservate da parte di alcuni top club.

Gli stessi che seguono, con particolare attenzione, il suo futuro. Un futuro che, per molti, potrebbe essere lontano dal capoluogo campano. Alla fine di questa stagione sono molte, infatti, le squadre che sono pronte a bussare alla porta di De Laurentiis per chiedere informazioni sul portiere titolare dei partenopei. Una cifra che potrebbe seriamente superare i 40 milioni di euro. Prezzo che, per la squadra interessata, non fa assolutamente paura: tanto da intavolare una trattativa nella prossima estate.

Napoli, tante richieste per Meret: Spalletti preoccupato

L’idea di perdere il portiere (secondo nella Nazionale) è decisamente forte. Come riportato in precedenza, però, merito suo visto che in molte occasioni ha salvato il risultato ed i suoi con parate eccezionali e miracolose. Le sue prestazioni hanno convinto un top club inglese a puntare su di lui. Anche perché, nel prossimo campionato, l’attuale estremo difensore che hanno in rosa si accomoderà in panchina.

Stiamo parlando del Tottenham che è pronto nuovamente a parlare “italiano”. Dopo Pierluigi Gollini (ora al Napoli, ma agli ‘Spurs’ una stagione completamente da dimenticare), gli inglesi sono decisi a puntare sul friulano. Un nome che piace tantissimo alla dirigenza che vuole anticipare la concorrenza per il calciatore. Per Hugo Lloris, infatti, è arrivato il momento di fare da secondo.

Le sue ultime prestazioni non hanno convinto del tutto sia i supporters che la società, pronta ad affidarsi ad un nuovo portiere tra qualche mese. L’idea porta a quello del “quasi” campione d’Italia. Anche se il tecnico partenopeo farà di tutto per opporsi ad una sua possibile partenza visto che lo reputa come uno dei migliori nel suo ruolo. Da valutare anche il pensiero del numero uno azzurro se vorrà cederlo oppure no.