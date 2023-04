Tacchi e scollatura da sogno: Giorgia Palmas scottante

By

Giorgia Palmas mette in risalto tutto il suo fascino leggendario in un abito che la esalta alla grande in ogni dettaglio: meravigliosa

Giorgia Palmas, lo sappiamo, è una delle bellezze che maggiormente, negli anni, si è regalata un posto speciale nella mente e nel cuore dei tanti ammiratori. E la splendida sarda non fa che dare ulteriori conferme di tutto questo, anche se ormai non sarebbero più necessarie.

Di sicuro, lo spettacolo che offre ai nostri occhi è di quelli che non si dimenticano. Visioni che non annoiano mai e che suscitano sempre un certo effetto.

Giorgia Palmas, pazzesca e intramontabile con il suo tocco che non tradisce mai

L’ex velina di Striscia la Notizia si è sempre fatta apprezzare per il suo fascino genuino e non troppo appariscente, nonostante si sia di fronte a una bellezza in grado di regalare, se del caso, effetti speciali coi fiocchi.

Non era facile, entrare nella storia del popolare tg satirico, e conseguentemente della tv italiana, con una pietra di paragone così scomoda davanti a lei come la conterranea Elisabetta Canalis. Ma Giorgia è riuscita nell’impresa, anche perché non si parlava certo di una qualunque: a 18 anni, andò ad un passo dalla corona di Miss Mondo.

E così Giorgia, dopo aver composto con Elena Barolo una delle coppie di veline più amate di sempre, ha sfruttato quel formidabile trampolino di lancio per una carriera di tutto rispetto nel mondo della tv e dello showbusiness. Mantenendo, superati i 40 anni, lo stesso fascino giovanile di sempre e che ancora adesso ci fa battere il cuore.

Giorgia Palmas, il tubino è praticamente perfetto: curve in risalto e gambe da infarto, tutto come sempre

In questo periodo, Giorgia appare più in forma che mai. E ce lo conferma ancora una volta con un grande classico, uno scatto a figura intera dove la sua silhouette strappa applausi, esaltata da un abito divino.

Il color rosa pastello le dona particolarmente, le aderenze evidenziano non solo una scollatura provocante ma anche gambe perfette come al solito, su tacchi vertiginosi. Quel genere di visioni che manco a dirlo nei tantissimi ammiratori – Giorgia vanta quasi due milioni di followers su Instagram – suscita emozioni fortissime, accendendo la passione e la fantasia. Applausi a scena aperta, like a pioggia e messaggi di vera e propria adorazione che si sprecano. Difficile rimanere indifferenti rispetto a tutto questo.