Juve con le spalle al muro: rifiuto ufficiale

Brutto colpo, per quanto non del tutto inaspettato, per il club bianconero: la big ha detto ‘no’, Allegri nei guai

C’era da aspettarselo. Per certi versi non sarebbe potuto essere altrimenti, considerando che il disegno della Juve prevedeva che il giocatore potesse mostrare le sue qualità nel nuovo club in cui era stato dirottato in prestito. Il tutto era finalizzato far sì che la società potesse esercitare il diritto di riscatto – per inciso fissato a 37,5 milioni – per un’acquisizione delle prestazioni del calciatore a titolo definitivo. Nulla da fare.

Nella doppia operazione in uscita che il club bianconero era riuscito a concludere sul finale della scorsa sessione estiva di calciomercato, il passaggio in prestito di Arthur Melo al Liverpool aveva suscitato un certo clamore. Sparito dai radar di Allegri dopo più di un’opportunità, elargita nella scorsa stagione, che il brasiliano non era stato in grado di sfruttare, l’approdo in un club del blasone e della forza dei Reds aveva lasciato quantomeno perplessi. E sì che le cose, per lo meno dal punto di vista della concorrenza interna a centrocampo, si sarebbero anche messe bene per l’ex blaugrana. Il grave infortunio di Oxlade-Chamberlain, i continui problemi fisici di Thiago Alcantara e la rottura nel rapporto tra Klopp e Naby Beita avevano di fatto spianato la strada al sudamericano. Peccato che la fortuna gli abbia voltato ancora una volta le spalle.

Klopp dice ‘no’, la Juve si prepara al ritorno dell’esubero

Operato ad ottobre dopo che, da disponibile, era finito in panchina nelle prime due uscite in Premier perchè ancora non pronto a livello atletico, Arthur Melo è tornato nella lista dei convocabili dall’istrionico tecnico tedesco solo nell’ultima settimana di febbraio. Dopo tre gare passate in tribuna da non convocato, il brasiliano ha trascorso in panchina anche le successive 4 gare, uscendo di fatto dalle scelte dell’allenatore.

La deludente stagione del Liverpool, ormai fuori anche dalla corsa alla prossima Champions League, potrebbe ancora riservare delle sorprese: Melo potrebbe essere impiegato nelle ultime, presumibilmente inutili, gare che vedranno impegnati i Reds in Premier League. Il destino però sembra più che segnato. Il verdeoro infatti non sarà riscattato dal Liverpool,che così di fatto rispedirà lo scomodo ‘pacco’ alla Continassa. Titolare di un contratto con durata fino al 2025, associato ad un ingaggio fuori dai parametri sostenibili dal nuovo corso bianconero in termini di bilancio, Arthur dovrà necessariamente essere ceduto dal club bianconero. Non c’è spazio a Trorino per il giocatore, né qualora restasse Allegri, né qualora arrivasse a Torino un nuovo tecnico.