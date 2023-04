Juve, addio Bonucci: nome insospettabile al suo posto

La Juventus si prepara a dire addio a un suo pezzo di storia: Leonardo Bonucci sempre più ai margini, il sostituto spiazza tutti

Al termine della stagione, ci saranno inevitabilmente molti stravolgimenti nella Juventus. I possibili verdetti della giustizia sportiva potrebbero influire molto sulla costruzione della prossima rosa da parte dei bianconeri. Che intanto provano, sul campo, a concludere nel miglior modo possibile ma devono gioco forza pensare già al futuro. Un futuro di cui potrebbe non far parte Leonardo Bonucci.

Negli ultimi tempi, il difensore ha perso sempre più centralità nello schieramento di Massimiliano Allegri. E la sua avventura a Torino potrebbe concludersi con un anno di anticipo sulla naturale scadenza del contratto.

Bonucci sempre più ai margini della Juventus: è finita un’era

Il computo totale della stagione parla di appena 21 presenze per il capitano bianconero, limitato in questa annata anche da diversi infortuni. E quando è stato in campo, con un rendimento in calando che ha destato molte perplessità.

L’ultima apparizione, nel primo tempo di Juventus-Sampdoria, con la doppia rete dei blucerchiati in appena un minuto che lo ha visto protagonista in negativo convincendo Allegri a sostituirlo. Anche Gatti gli è passato ormai definitivamente davanti nelle rotazioni, per l’ultimo reduce della storica BBC difensiva si prospetta un addio piuttosto malinconico. Occorre pensare a un sostituto all’altezza e la Juventus potrebbe già averlo ‘in casa’.

Juventus, per il dopo Bonucci i bianconeri scelgono di riportare a casa la grande promessa

La Juventus pensa infatti a riportare in rosa nella prossima stagione un giocatore attualmente in prestito, che sta crescendo a vista d’occhio dimostrando doti importanti: il belga Koni De Winter.

Il prodotto del vivaio, 21 anni a giugno, ha racimolato fin qui 13 presenze con l’Empoli. Ultima prestazione davvero di livello, nello 0-0 che i toscani hanno portato a casa da San Siro contro il Milan. L’impressione è che si possa contare con una certa fiducia su di lui e il giocatore non aspetta altro che tornare a Torino e giocarsi le sue chances. A fine stagione, lo rivedremo alla Continassa, la Juventus dovrà comunque essere brava a respingere le richieste che già ci sono per un talento dal sicuro avvenire: a lui stanno pensando anche in Inghilterra (con il West Ham molto interessato) e in Germania.