Mbappè, il parco auto di lusso: Ferrari e Audi nel garage, ma non le può toccare

Kylian Mbappè è l’erede designato del duo composto da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il fenomeno francese ha già vinto tantissimo ed è uno dei migliori al mondo. Eppure anche un numero uno come lui ha un problemino: non ha ancora la patente

È stata una carriera molto precoce quella di Kylian Mbappé che in una manciata di anni ha letteralmente bruciato le tappe, esattamente come in campo fa con i suoi diretti avversari. Un fulmine sul terreno di gioco, capace di dribbling ubriacanti e di giocate fenomenali, che ha già vinto tanto e punta ad essere un numero uno.

Il palmares del fenomeno classe 1998 è già da favola sia in patria che a livello internazionale. Gli manca ancora la tanto agognata Champions League, autentica ossessione di questi anni del PSG, ma in compenso ha già fatto più volte incetta di campionati e coppe nazionali, con il vero gioiello rappresentato dal Mondiale vinto da giovanissimo nel 2018 con la sua Francia. La stessa nazionale che nell’inverno 2022 ha guidato a suon di gol e giocate da campione, fino alla finalissima persa ai rigori contro l’argentina del compagno e rivale, Lionel Messi. Una delusione da una parte, ma anche l’ennesimo attestato di enorme consapevolezza per Mbappè, che ha dimostrato di poter essere il migliore per gli anni che verranno.

Mbappè fenomeno in campo e in garage ma non ha la patente: il parco macchine è da paura

Quest’anno Mbappé col suo Paris è rimasto con in mano un pugno di mosche e tante delusioni. Eliminati agli ottavi dalla Champions, i parigini sono in lotta solamente per portare a casa una Ligue 1, che all’ombra della Torre Eiffel appare scontata.

Kylian dal canto suo non fa mancare il suo gigantesco apporto con ben 31 gol e 8 assist in 35 presenze stagionali col PSG, considerando ogni competizione. Uno score da favola per l’enfant prodige parigino che ha un ingaggio milionario ed anche un tenore di vita che va di pari passo. Non mancano infatti auto speciali nel garage di casa Mbappè che possiede una Ferrari 458, bolide di motore V8 aspirato, oltre ad un’Audi R8 da 560 Cv. Modelli da sogno per chiunque e che non può guidare in realtà neanche l’attaccante francese, che infatti non ha la patente. La sua carriera è infatti andata troppo veloce come ammesso dallo stesso Mbappe a ‘Bleacher Report’ qualche tempo fa: “È uno degli aspetti negativi di avere successo così presto. Mi mancano cose semplici come avere la patente. Per molte persone è un must, ma per me non lo era”.