100 milioni per Osimhen: spunta il nome della sua nuova squadra

Nonostante la strepitosa stagione svolta fino ad ora, il Napoli sembra proiettato al prossimo calciomercato estivo.

Con un campionato praticamente in cassaforte, e con i quarti di finale di Champions League centrati, il Napoli sembra già proiettato al calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Oltre ai possibili nuovi innesti, però, la società partenopea sarà chiamata a valutare le offerte che si apprestano ad arrivare per i propri big. Oltre a Lobotka e Kvaratskhelia, un altro calciatore finito nel mirino dei più grandi club europei è Victor Osimhen, protagonista di una stagione a dir poco straordinaria. L’attaccante nigeriano, autore di 25 reti in 29 partite disputate tra campionato e coppe, potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione, visto che uno dei più grandi club europei sembra pronto a fare sul serio.

Tuchel ha deciso il nuovo bomber: assalto a Osimhen

Come detto, vista la stagione strepitosa svolta fino ad ora, Victor Osimhen è finito sui taccuini dei più grandi club d’Europa.

La squadra che sembra pronta a fare realmente sul serio è il Bayern Monaco, visto che il tecnico ex Chelsea Thomas Tuchel sembra averlo individuato come profilo principale. Dopo la partenza di Lewandowski direzione Barcellona, il club tedesco è alla ricerca di un attaccante che garantisca una quantità di goal importante. Proprio per questo motivo, Tuchel sembra aver indicato alla dirigenza Osimhen, sempre più capocannoniere della nostra Serie A. Trattare con i partenopei, però, non è semplice, visto anche il prezzo che ne fa Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, infatti, per meno di 100 milioni di euro non si siede nemmeno al tavolo delle trattative, ragion per cui la dirigenza tedesca dovrà presentarsi con un’offerta molto convincente. In caso di proposta da 120/130 milioni di euro il Napoli potrebbe anche decidere di cederlo, con il Bayern Monaco che si ritroverebbe un attaccante dai grandi numeri sia per il presente che per il futuro. Si tratterebbe comunque di una grande perdita per la squadra di Luciano Spalletti, che sarebbe chiamata ad individuare un sostituto all’altezza del bomber nigeriano. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Victor Osimhen pronto ad infiammare la sessione estiva. Luciano Spalletti e tutto il popolo partenopeo ora trema davvero, visto che il Bayern Monaco cercherà di accontentare in tutto i modi il nuovo allenatore. Osimhen potrebbe dire addio al Napoli dopo tre anni dal suo arrivo.