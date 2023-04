Raffaella Fico, il bagno in piscina si fa incandescente: bikini da infarto

Raffaella Fico in splendida forma come al solito, la modella e showgirl conferma un fisico di tutto rispetto in costume: applausi

Fin dal suo debutto a grandi livelli nel mondo dello spettacolo, non è passata inosservata, né avrebbe potuto visto il suo fascino. Raffaella Fico, negli ultimi anni, ha rappresentato un vero e proprio sogno per i suoi fan sempre assai numerosi.

Diventata celebre tre lustri fa con la sua partecipazione al Grande Fratello, da allora la modella e showgirl partenopea ha acquisito sempre maggiore visibilità nello showbusiness, con varie apparizioni sul piccolo schermo e non soltanto.

Raffaella Fico, è qui la festa? Sul suo profilo Instagram sempre scatti capolavoro

Una bellezza mediterranea in tutto e per tutto, con una capigliatura riccia avvolgente e diventata iconica e inconfondibile. E una sensualità che ha lasciato il segno e continua a farlo.

Non per caso, Raffaella è comparsa a più riprese nelle cronache di gossip. Anche calcistiche: un flirt con Cristiano Ronaldo, una storia con Mario Balotelli da cui ha avuto una figlia, la successiva relazione con Alessandro Moggi, tra le sue liaison più conosciute.

Una bellezza che continua ad avere riscontri importanti anche sui social, con un seguito di tutto rispetto. Su Instagram, sono oltre 700 mila i followers di Raffaella, che in questo periodo sta esibendo le solite immagini dal fascino debordante. Ed è anche tornata in tv, partecipando al programma Back to School.

Raffaella Fico, la temperatura sale in un attimo in piscina: il bikini è pazzesco, curve ipnotiche

Come tante personalità del mondo dello spettacolo, Raffaella si prende grandissima cura del suo fascino e della sua sensualità. E l’ultimo post sul web fa riferimento proprio ad una sua meritata pausa benessere.

In un rinomato albergo della sua Napoli, si rilassa in una vasca idromassaggio per ricaricare le batterie. E facendo sì, al tempo stesso, che si drizzino le antenne ai suoi tantissimi ammiratori, che accorrono immediatamente di fronte agli scatti in costume. La fisicità maestosa di Raffaella risalta come sempre, la vertiginosa scollatura in bikini infiamma in un attimo l’atmosfera e accende la passione e la fantasia del popolo del web. La risposta, in termini di commenti entusiasti e like a ripetizione, non si fa certo attendere. La 35enne ha colpito ancora e sembra già prontissima per la prova costume e per una estate rovente.