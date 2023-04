Juve e Napoli attente, c’è il doppio scippo dall’estero

Non sono buone le ultime notizie di mercato che arrivano sia per la Juventus che per il Napoli: i loro obiettivi, stanno per scappare.

Ognuno pensa ai propri obiettivi. Mai come stavolta il Napoli e la Juventus sono lontani ad inseguire o non farsi inseguire troppo da vicino, da diverse squadre. La rivalità resta però sul mercato, dove ovviamente, due potenze del calcio italiano come queste, pensano già ai prossimi campioni da portare in casa. Anche dalle società minori, dove diversi giovani della massima serie, stanno diventando maturi.

Anche qui, la situazione è diversa e non c’entra con la classifica. Se da un lato gli azzurri sanno già che l’anno prossimo saranno ancora protagonisti in Champions League, i bianconeri invece neanche hanno la certezze di giocare le coppe. Qualche sondaggio in vista di una possibile qualificazione almeno all’Europa League, si fa, ma finché tutti gli atti giudiziari non saranno al loro post, è difficile fare ipotesi.

Doppio scippo dall’estero: ora la Juve è nei guai

Uno degli obiettivi principali di entrambe le squadre, continua ad essere Guglielmo Vicario. Il portiere ex Cagliari è ormai alla sua seconda stagione ad ottimi livelli con la maglia dell’Empoli, società che spesso ha ricevuto offerte proprio dai partenopei. La squadra toscana, ha prodotto negli anni, calciatori come Di Lorenzo, Mario Rui, Zielinski ed ora anche il friulano interessa, in caso di partenza di Meret. Stesso discorso però con la Juventus che potrebbe far partire Szczesny.

Il problema ha un nome. Dall’estero infatti, già a gennaio si era affacciato in terra toscana il Bayern Monaco che ora è diventato di Tuchel. I bavaresi non hanno certo difficoltà economiche e sembra che siano già tornati alla carica per il portiere italiano per cui potrebbero spendere anche 30 milioni di euro. Ma non è finita.

Altro obiettivo non solo di Napoli e Juve, ma anche di Inter e Milan, è il ventenne, Tommaso Baldanzi. Cresciuto nelle giovanili empolesi, ha esordito in A l’anno scorso ed ora è tra i titolari della squadra. Ha anche segnato 4 gol in 19 partite e di fatto, ha attirato l’attenzione di sirene tedesche, proprio come il suo compagno di squadra. Proprio lo stesso Bayern Monaco, starebbe attenzionando anche il giovanissimo nativo di Poggibonsi e non è detto che in futuro non chieda informazioni anche su di lui con dei discorsi con l’Empoli che a quel punto, diventerebbero doppi. Le italiane, rischiano di restare beffate.