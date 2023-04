Napoli: niente festa Scudetto, è colpa della Juventus

La Juventus potrebbe rovinare ancora una volta i piani del Napoli: niente festa Scudetto per i ragazzi di Spalletti.

La stagione da sogno del Napoli ormai si appresta a volgere alla fine e i tifosi non aspettano altro che festeggiare il tanto atteso Scudetto. Il conto alla rovescia è iniziato ormai da tempo e la scaramanzia ha lasciato spazio alla gioia di ritornare a conquistare un titolo che mancava ormai da 30 anni.

Ma la festa Scudetto potrebbe essere rimandata o addirittura annullata per colpa della Juventus. I bianconeri, infatti, ancora una volta sono sulla strada dei partenopei e potrebbero rovinare un po’ i calcoli del club azzurro.

Napoli: festa Scudetto verso il rinvio, ecco perché

In casa Napoli il conto alla rovescia è ormai partito e i 16 punti di vantaggio sulla Lazio consentirebbero ai partenopei di festeggiare con cinque giornate di anticipo e quindi la data cerchiata in rosso è quella del 3 maggio a Udine dove, senza passi falsi dei partenopei e dei biancocelesti, i partenopei festeggerebbero il terzo Scudetto della storia. Il condizionale in questi casi è d’obbligo visto che c’è una variabile impazzita: la Juventus di Allegri.

Infatti, i bianconeri sperano il 19 aprile nella restituzione dei 15 punti che li porterebbe al secondo posto in classifica. Una sentenza che potrebbe cambiare molto in casa Napoli considerando che pochi giorni dopo c’è lo scontro diretto a Torino. Solo con una vittoria i partenopei sarebbero certi di poter festeggiare lo Scudetto a Udine. In caso di sconfitta, lo scenario potrebbe cambiare e il tutto potrebbe essere rimandato di una settimana e quindi la matematica arriverebbe in casa contro la Fiorentina.

Forse la soluzione migliore per i tifosi pronti a festeggiare lo Scudetto nel proprio stadio. Ma non per Spalletti, che vuole chiudere il prima possibile il discorso titolo e non continuare a rischiare una rimonta che è l’incubo del tecnico partenopeo.

Napoli, lo Scudetto arriva a maggio?

Quindi tra il 19 e il 23 aprile il Napoli avrà un quadro molto più chiaro su quando festeggiare lo Scudetto. La sconfitta della Juventus contro la Lazio ha permesso ai partenopei di tirare un piccolo sospiro di sollievo visto che i bianconeri potevano portarsi virtualmente a -12 prima dello scontro diretto.

Ora naturalmente la situazione è sicuramente più chiara ed è davvero questione di settimane prima di avere la matematica. Il mese giusto, considerando che il campionato termina il 4 giugno, è quello di maggio. Al momento la data cerchiata in rosso è quella del 3 maggio a Udinese, ma non si esclude la possibilità del 29 aprile o addirittura del 7 maggio. Molto dipenderà da come terminerà lo scontro diretto contro la Juventus.