Scudetto al Napoli? La Sisal ha aperto un ‘caso’ scommesse incredibile

Complici i risultati degli azzurri, la Sisal ha deciso di aprire un ‘caso’ scommesse decisamente particolare: una cosa del genere non si era mai vista prima.

La marcia trionfale è ripresa. Dopo il brutto e inatteso ko contro il Milan, il Napoli di Spalletti ha ripreso la sua incredibile corsa verso il terzo scudetto. Salito a quota 74 punti, in attesa di capire cosa sarà della Juventus e del suo -15, gli azzurri hanno accumulato un vantaggio in questo momento a dir poco rassicurante. Secondo le agenzie di scommesse, anche troppo. Lo dimostra una decisione straordinaria presa da uno dei più importanti bookmaker, Sisal. Una scelta incredibile, mai vista prima.

Come riportato da Agipronews, il colosso delle scommesse sportive ha deciso di reagire, in maniera mai vista prima in Italia, al clamoroso vantaggio accumulato dalla squadra partenopea. Al momento poco importa che al secondo posto ci sia la Lazio di Sarri o la Juventus di Allegri. La cosa certa è che il Napoli sta volando, e che anche le ultime riserve sono state sciolte.

Chi immaginava, infatti, che il ko contro il Milan potesse avere conseguenze di lunga durata, è stato in parte smentito dalla partita contro il Lecce, terminata con una vittoria, seppur di misura, della formazione allenata dal tecnico di Certaldo. Un successo arrivato con grande fatica e difficoltà, ma preziosissimo per gli azzurri, bisognosi di cancellare la delusione per un poker interno che qualche crepa, nell’ambiente, l’aveva creata. I tre punti conquistati in Salento hanno però distrutto ogni speranza di rimonta per le squadre rivali, ed è per questo che la Sisal ha deciso di prendere, con un discreto anticipo, una decisione inaspettata.

Il Napoli vince a Lecce: la reazione della Sisal

Già da qualche tempo le agenzie di scommesse hanno abbassato le quote per lo scudetto, di fatto chiudendole con largo anticipo rispetto alle consuetudini. Quello che sorprende è però la decisione assurda presa dalla Sisal in queste ore. Una scelta che non farà certamente piacere a Spalletti e De Laurentiis, maestri di scaramanzia e sempre molto attenti a tenere alta la concentrazione della squadra.

Dall’8 aprile, giorno dopo il successo con il Lecce, la Sisal ha deciso di pagare, con un anticipo di nove giornate, le scommesse sul Napoli vincente dello scudetto, e non solo a quelli che avevano puntato sugli azzurri a campionato in corso, ma anche chi aveva creduto nella formazione partenopea a inizio stagione, quando obiettivamente erano in pochi a credere in una squadra che lo scorso anno aveva chiuso al terzo posto in classifica e che aveva in estate rivoluzionato la rosa, vendendo molti dei propri senatori.

D’altronde, se erano stati molti i giornali che avevano mostrato poca fiducia negli azzurri, posizionandolo indietro nelle griglie di inizio campionato, anche gli stessi bookmaker non puntavano certo sulla squadra di Spalletti per il tricolore, considerando che alla vigilia della prima gara della stagione la Sisal pagava una vittoria azzurra 16 volte la posta, un valore più alto rispetto ad altre quattro squadre, Juventus, Inter, Milan e Roma. Dati che confermano quanto sia stato straordinario il cammino degli azzurri. Una vera e propria impresa sportiva.