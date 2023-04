Luciano Spalletti vita privata: chi è sua moglie e cosa fa nella vita

Chi è e cosa fa nella vita la dolce metà di Luciano Spalletti: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla moglie del tecnico azzurro

A 64 anni, compiuti il 7 marzo scorso, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli che si accinge a laurearsi campione d’Italia per la terza volta nella sua storia, tocca l’apice di una carriera che comunque ha avuto altri picchi, i lusinghieri risultati con l’Udinese, la Roma, a dispetto del difficile rapporto con un Totti sul viale del tramonto, l’Inter e i due campionati russi vinti alla guida dello Zenit San Pietroburgo.

Un tecnico che ha fatto bene, al di là dei risultati, dovunque abbia allenato a partire dagli esordi nel grande calcio sulla panchina dell’Empoli e che ora con lo storico scudetto del club azzurro, di cui è uno dei principali artefici, si toglierà definitivamente di dosso l’etichetta di “perdente di lusso” per non aver mai, fino all’attuale stagione, conquistato il tricolore.

Luciano Spalletti: ecco chi è la dolce metà del tecnico degli azzurri

Nato sotto il segno dei Pesci, come da titolo di una delle hit di Antonello Venditti, Luciano Spalletti da Certaldo, centro in provincia di Firenze noto per aver dato i natali allo scrittore Giovanni Boccaccio, dopo un’onesta carriera da calciatore, con il prossimo scudetto sulla panchina del Napoli, per il quale manca solo l’aritmetica, raccoglie i frutti di una carriera iniziata dalla gavetta.

Ma anche dietro a un allenatore vincente c’è una grande donna. Quindi, siete curiosi di fare la conoscenza della sua dolce metà? Ebbene, Luciano Spalletti è felicemente sposato con Tamara che ha incontrato per la prima volta nella romantica e suggestiva cornice del “Golfo dei Poeti“, ossia il Golfo di La Spezia, quando l’attuale tecnico azzurro indossava la maglia del club spezzino. Dalla loro unione sono nati tre figli: Samuele, Francesco detto Chicco, e la piccola di casa, Matilde.

Amante della vita bucolica e all’aria aperta, appassionato di vino tanto da esserne un produttore, Luciano Spalletti ha aperto un agriturismo, “La Rimessa”, nel Chianti, una delle zone più vocate per il vino tanto che vi si coltiva il vitigno, il Sangiovese, di uno dei rossi più pregiati e rinomati, la DOCG Chianti Classico, che viene gestito dalla sua dolce metà Tamara. L’agriturismo della famiglia Spalletti è una tenuta che si estende per 50 ettari tra vigneti e uliveti, un angolo di paradiso che è il buen ritiro del tecnico azzurro che di sicuro vi festeggerà insieme alla sua adorata famiglia lo scudetto del Napoli, l’impresa che lo consacra come uno dei più grandi allenatori della storia del calcio italiano.