Niente Juve e Inter, Conte torna al Chelsea col pupillo

Antonio Conte ha scartato l’ipotesi del ritorno in Serie A. Vuole il Chelsea e ha già in mente un piano per il mercato estivo

Antonio Conte è rimasto senza panchina. La sua separazione col Tottenham ha fatto il giro del mondo e in molti si domandano dove potrebbe andare. Il ritorno in Serie A lo stuzzica ma sarà difficile vederlo nel nostro campionato. La posizione di Inzaghi all’Inter è in bilico, ma Conte difficilmente tornerà a Milano dove ha vinto lo scudetto nel 2021. I tifosi lo sperano e anche Moratti. Ma ad oggi le porte sono chiuse. Così come quelle della Juventus. La Vecchia Signora è il suo grande amore e ha scritto la storia in bianconero sia da giocatore che da allenatore.

Ma al momento alla Continassa sono orientati per la conferma di Allegri. Max rimarrà anche la prossima stagione. In Inghilterra si parla di un clamoroso ritorno al Chelsea. Conte resterà a Londra e passerà dagli Spurs ai Blues. Secondo quanto riportato dal sito ‘Tribal Football’ sta prendendo quota questa ipotesi. Il Chelsea sta valutando anche la possibilità di ingaggiare Luis Enrique.

Conte vuole il Chelsea: pronti due acquisti provenienti dalla Serie A

Una cosa è certa. Conte non tornerà né alla Juventus né all’Inter. il suo futuro parla ancora inglese e lui vuole il gran ritorno al Chelsea. L’ambiente lo conosce la proprietà è disposta ad accontentarlo in ogni sua richiesta. Fino a giugno in panchina ci sarà Lampard, poi a giugno si cambierà. Antonio ha già fatto due richieste e vuole portare con sé due calciatori che militano nella nostra Serie A. Il primo è Bastoni. Il centrale nerazzurro è un suo pupillo e grazie al mister è migliorato tantissimo nelle due stagioni passate da Conte sotto al Duomo. L’ex Parma sta trattando il rinnovo del contratto, ma ad oggi non è ancora stato trovato un accordo.

L’Inter vuole evitare un altro caso alla Skriniar e per non perderlo a zero nel 2024 potrebbe cederlo nella prossima estate. I nerazzurri in questo caso dovranno rifondare la difesa. Skriniar andrà al PSG e De Vrij non è ancora certo di prolungare. Senza la qualificazione in Champions in molti potrebbero lasciare. Il secondo calciatore richiesto da Conte è Dusan Vlahovic. Il serbo è in uscita dalla Juve che ha bisogno di vendere per sistemare i conti. L’ex Fiorentina non sta disputando una grande stagione e la sua avventura a Torino potrebbe finire. In caso di partenza il club pensa ad Hojlund. Il mercato inizia già a scaldare i motori nonostante manchi ancora un po’ all’inizio.