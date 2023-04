“Imbarazzati” per colpa della Juve: ultimatum choc

Grande imbarazzo tra i responsabili scout del top club per un prestito estivo che non ha affatto dato i frutti sperati

Ci sono operazioni in prestito che risultano essere decisive per le squadre che hanno avuto la capacità di strappare, a costi contenuti, le prestazioni di un dato giocatore, e poi ci sono affari che rischiano di passare alla storia come dei flop totali. Anzi, che sono già stati bollati come tali. Nella vicenda che ha coinvolto la dirigenza di uno dei club più blasonati d’Europa, la Juve ha giocato un ruolo determinante.

Per tutta la sessione estiva di scambi che ha preceduto la stagione calcistica 2022/23, il club bianconero ha cercato in ogni modo di piazzare quelli che, senza mezzi termini, erano stati definiti esuberi tecnici. Spesso anche portatori di ingaggi che pesavano come macigni sulle finanze della società, questi profili non scaldavano troppo i cuori dei club italiani. Ma nemmeno di quelli europei. Tutti i tentativi di inclusione in qualche scambio – tradotto: utilizzare gli ‘indesiderati’ come parziali contropartite tecniche – non erano andati a buon fine. Poi all’improvviso, proprio sul finire del mercato estivo, la doppia via inglese. Una duplice operazione in prestito che, se ha fatto la fortuna del club piemontese in termini di ingaggi risparmiati, ha creato senza mezzi termini imbarazzo alle squadre che hanno accolto tali calciatori.

Rimorso Liverpool, che flop il prestito!

13′ in campo. Questo l’incredibile bilancio di Arthur Melo, uno due giocatori bianconeri – l’altro è Denis Zakaria, finito al Chelsea – dirotttati in prestito sul finire del mercato d’agosto. Il brasiliano, tormentato dai problemi fisici e poi comunque scarsamente considerato da Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, nelle sue rotazioni di centrocampo, sta facend parlar di sè Oltremanica. Ovviamente non per le prestazioni in campo, ma per l’imbarazzo emerso dalle ammissioni dei responsabili scout del club inglese a proposito dell’affare improvvidamente concluso con la Juve la scorsa estate.

Il portale ‘Footballinsider247.com‘ mette il dito nella piaga ricordando tutti i numeri di un prestito che a Liverpool ha costituito più di un rimorso. Già perchè i Reds si sono impegnati con la Vecchia Signora per un pagamento di 4,5 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’ex Barcellona fino a fine anno. E non è tutto. L’affare non prevedeva la compartecipazione della Juve al lauto stipendio di Arthur, che quindi ha percepito i 6,5 milioni di euro netti l’anno interamente dal club britannico. Il tutto per la bellezza di 13 minuti in campo. Gli osservatori dei Reds si sono ripromessi, conclude il portale, di non ripetere mai più un errore del genere…