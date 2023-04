Elisa De Panicis versione ‘Barbie’ bollente: vestito a rete

Elisa De Panicis lancia una versione davvero bollente del suo essere ‘Barbie’, con un post Instagram: vestitino che fa vedere tutto.

Modella ed influencer dal fisico pazzesco ed il viso bellissimo. Ha 30 anni e davvero, non si può dire di lei che non sia meravigliosa. Infatti, l’italiana dai capelli biondi, raccoglie sempre più consensi sui social, dove è davvero difficile non notare le sue curve da capogiro. Le sue foto sono sempre bellissime.

La bellissima trentenne nata a dicembre, ebbe i natali a Desio, a pochi chilometri da Monza, ma è diventata famosa prima in Spagna, dove si trasferì molto giovane, e poi qui da noi. In terra iberica, la splendida lombarda ha partecipato ad alcuni reality show che le diedero i primi momenti di notorietà. Oggi però, quelli sono ricordati solo come i primi momenti verso una scalata che adesso, l’ha portata ad avere tantissimi seguaci in tutto il mondo.

De Panicis hot: versione ‘Barbie’ bollente

In fin dei conti, la modella monzese non ha fatto altro che seguire un format che esiste anche in Italia, solo che al gioco, ha partecipato proprio in Spagna, dove andò a cercare fortuna. Se non immaginate cosa possa esserci dietro la parola del programma, Supervivientes, allora vi semplifichiamo le cose. Sarebbe quella, la versione iberica di L’Isola dei famosi. Ed è lì che la trentenne mise per la prima volta in mostra il suo fisico incredibile, in tv.

Detto che alcuni follower la conoscevano già per il suo lavoro di modella, certo la tv ha aiutato la bellissima De Panicis che oggi fa di tutto per tenersi stretti i suoi follower ed attirarne degli altri, con delle foto da urlo. E si direbbe che ci riesce benissimo, visto che ad oggi, vanta un profilo Instagram con 1,4 milioni di follower. Tutti in attesa di scoprire cos’altro posterà la bellissima influencer dagli occhi meravigliosi. E ci sono anche tantissime colleghe e diversi VIP, a seguirla.

Intanto Elisa si diverte e sapendo benissimo come far venire il mal di testa ai fan, ci riprova con uno scatto che rischia di far venire un bel mancamento a qualcuno. Il suo fisico è sempre perfetto e se lei si propone come Barbie hot, ecco che avere successo e tanti like, è facile. La splendida monzese, per l’occasione indossa un vestitino tutto trasparente ed anche scollato davanti.

Giù però, si soffermano gli occhi degli ammiratori, con il lato B di Elisa che sembra più scoperto del solito. Non cliccare sul like è impossibile.