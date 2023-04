Addio De Zerbi: fulmine a ciel sereno in Premier League. Il tecnico bresciano del Brighton corre seri rischi per la prossima stagione

Il lavoro che sta portando avanti Roberto De Zerbi sulla panchina del Brighton è sotto gli occhi di tutti. Il 43enne allenatore bresciano, dopo l’addio forzato alla panchina dello Shakhtar Donetsk, ha trovato nella Premier League un approdo magnifico. E nel club biancoazzurro l’ex tecnico di Benevento e Sassuolo ha potuto sviluppare e far crescere un progetto tecnico accattivante, in grado di coniugare spettacolo e concretezza. Lo stesso Jurgen Klopp ha elogiato a più riprese il gioco espresso dal Brighton subito dopo il perentorio 3-0 rifilato dai biancoazzurri al più quotato Liverpool.

Non è un caso che nelle ultime settimane il nome di De Zerbi stia circolando con insistenza in merito a un possibile suo ritorno in Italia. La Serie A nonostante tutti i problemi, alcuni dei quali irrisolvibili, rimane una meta appetibile per molti tecnici. E l’ex allenatore del Sassuolo è in questo momento uno dei più apprezzati dalle cosiddette grandi del nostro campionato.

De Zerbi negli ultimi giorni è stato infatti accostato a Inter, Milan, Juventus e perfino al Napoli nel caso in cui si dovesse consumare una clamorosa e ad oggi inimmaginabile rottura con Luciano Spalletti. Ma il diretto interessato a quanto pare in questo momento non sembra avere tutta questa fretta di tornare in Italia, tutt’altro. In più occasioni infatti De Zerbi ha dichiarato tutto il suo amore per la Premier League.

E’ sua intenzione infatti restare al Brighton per un’altra stagione cullando il sogno di centrare con i biancazzurri una storica qualificazione in Champions League. Ma non sarà facile per il piccolo club inglese trattenere a giugno i pezzi migliori dell’organico per i quali a quanto pare si stanno già muovendo con decisione le big di Premier.

In particolare, secondo l’autorevole quotidiano inglese Telegraph, il Manchester United su precisa indicazione del tecnico Ten Hag avrebbe messo nel mirino i due centrocampista di maggior talento del Brighton, il 21enne ecuadoriano Moises Caicedo, già trattenuto a fatica a gennaio dagli assalti dell’Arsenal e del Chelsea e soprattutto il 24enne argentino neo campione del mondo Alexis Mac Allister.

Questi è da tempo sul taccuini di quasi tutte le big d’Europa, comprese le italiane Juventus ed Inter. Ma l’enorme potere d’acquisto e l’indiscusso fascino esercitato dai Red Devils potrebbe far pendere l’ago della bilancia dalla loro parte. E neanche De Zerbi a quel potrebbe opporre resistenza.