Arriva Osimhen, i tifosi del Napoli non vogliono crederci: colpo da 130 milioni

Se la trattativa andasse in porto, per il Napoli arriverebbe una pioggia di milioni, ma sarebbe addio all’attaccante nigeriano.

Il calcio è così: non fai in tempo ad affezionarti ad un nuovo beniamino che questo si trasferisce altrove. Succede spesso con i migliori, naturalmente sono seguitissimi e prima o poi accetteranno l’offerta di altre big. A Napoli poi, sono passati campioni come Cavani, Higuain, Koulibaly e presto o tardi, il momento di far monetizzare la società è venuto per tutti.

Forse è per questo che i tifosi, anche consci della stagione che sta vivendo, sanno che potrebbero dover salutare il loro attaccante, Victor Osimhen, a fine stagione. Non è detto che tra i pezzi pregiati parta lui e non è scritto certo in una legge che anche quest’anno gli azzurri cederanno qualcuno, ma le offerte che potrebbero arrivare per il numero 9, farebbero riflettere anche società ricche.

Arriva Osimhen: colpo da 130 milioni

Si parla infatti di più di cento milioni per un giocatore soltanto. Una cifra che consentirebbe al Napoli di regalarsi anche qualche pezzo pregiato dal mercato, sicuramente più di uno, così da poter rafforzare maggiormente la rosa. Certo, sacrificando l’uomo dai 21 gol in Serie A (per adesso), ma i soldi da qualche parte, Champions a parte, dovranno pur entrare. Altrimenti, De Laurentiis potrebbe pensare di lasciare tutto più o meno invariato e continuare con i campioni che ci sono già.

La palla passerebbe poi, stavolta metaforicamente, proprio all’attaccante, che dovrebbe a quel punto rifiutare anche destinazioni di un certo livello. Infatti, sembrerebbe che a pensare ad Osimhen, ci sia una delle squadre più forti e più ricche d’Europa: il Bayern Monaco. Le notizie che arrivano da Sky Deutschland, non piaceranno ai tifosi partenopei. Il ventiquattrenne, potrebbe andare a segnare i suoi gol all’Allianz Arena, accontentando tutti.

Infatti, sembra che i bavaresi abbiano intenzione di spendere una cifra che si aggira attorno ai 100 milioni per l’attaccante del Francoforte, Randal Kolo Muani, ma anche che arrivati a quel punto, non avrebbero paura di aggiungere qualche altro milione alla cifra per un altro classe ’98.

Victor Osimhen, appunto, che sta facendo cose pazzesche in azzurro e che dopo tre stagioni lascerebbe quindi l’Italia. Sembrerebbe che i tedeschi, si possano spingere fino alla cifra incredibile di 130 milioni per lui. Accontentando tutti, appunto, perché se l’attaccante andrebbe a quel punto a guadagnare di più, anche il Napoli non sarebbe scontento di una cifra del genere da poter reinvestire.