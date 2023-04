I giochi sono chiusi: Asensio ha firmato

Una delle telenovele più lunghe del mercato sembra finalmente giunta a conclusione: giocatore e club hanno deciso

Fine della storia. Dopo un tira e molla che va avanti dalla scorsa estate, tra dietrofront, ripensamenti, ripicche e tentazioni di tradimento, Marco Asensio e il Real Madrid sembrano prossimi a prendere una decisione definitiva riguardo alla permanenza del mancino maiorchino nella rosa del Real Madrid.

Il contratto in scadenza nel prossimo giugno, non ancora rinnovato, aveva com’è noto attirato l’attenzione da parte di molti club sparsi per l’Europa. Dall’Arsenal alla Juve passando per il Barcellona e il Milan, il talentuoso calciatore era stato messo nel mirino per via della possibilità di mettere a segno un prestigioso colpo a ‘zero’. Già dalla scorsa estate, quando fallirono le prime trattative per il rinnovo, Asensio e la Casa Blanca aveva iniziato una sorta di silenzioso braccio di ferro. Il Real ad un certo punto aveva iniziato a spingere per la cessione, timoroso di perdere il giocatore a giugno senza incassare alcunchè. Dal canto suo il calciatore, desideroso di restare nel club che è suo da ben 7 anni, ha fatto il possibile per meritarsi la riconferma: vero suo obiettivo di ogni mossa del suo entourage.

Asensio-Real, ha deciso Ancelotti

Second quanto riportato dal portale ‘TheAthletic.com‘, la voce di un certo Carlo Ancelotti, uno che nel Real Madrid ha il suo peso, sarebbe stata decisiva nel determinare la fine delle speculazioni e dei rumors attorno al futuro del giocatore. Asensio resta. Asensio firma il rinnovo del contratto. Questa è la, per certi versi, clamorosa fine della vicenda che aveva anche visto, ad un certo punto della stagione, Florentino Perez quasi ‘suggerire’ al suo tecnico di non impiegare il calciatore per convincerlo ad accettare le proposte provenienti da altri club nel mercato di gennaio. Cosa è cambiato allora nelle ultime settimane? È cambiato che il giocatore, oltre ad aver dato prova di attaccamento alla maglia, ha iniziato anche a fornire prestazioni di un certo livello, convincendo definitivamente il suo tecnico.

Le velleità di mercato di Juventus e Milan, tanto per restare al corteggiamento sfrenato portato avanti dai due club italiani, ricevono così un duro colpo. Era ormai convinzione abbastanza diffusa, anche tra gli addetti ai lavori, che la storia tra le Merengues e Asensio fosse giunta a conclusione. Tutto era pronto, con le difficoltà del caso legate all’ingaggio importante chiesto dal giocatore, per formalizzare un’offerta. Nulla da fare. Ancelotti ha messo il veto alla cessione, o meglio ha spinto con la dirigenza per il rinnovo. Asensio si legherà al Real Madrid fino al 2027 o 2028. È questo l’ultimo dettaglio da limare in un matrimonio che ora è pronto a continuare senza ostacoli sul cammino.