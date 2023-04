Elisabetta Canalis bollente: lato b in primo piano, una scultura di marmo

Elisabetta Canalis come uno dei capolavori di Michelangelo: il suo lato b, in primo piano, è scolpito nel marmo!

Da poco si è separata dal marito, il chirurgo statunitense Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva, eppure chi la immaginava intenta a raccogliere i cocci del suo sogno d’amore andato in frantumi si sbagliava di grosso.

Infatti, Elisabetta Canalis non ha alcuna voglia di piangersi addosso perché un capitolo importante della sua vita si è definitivamente chiuso. Certo, la ferita è ancora aperta e quindi il dolore non è ancora scemato visto che una separazione, anche se consensuale come quella degli ex coniugi Perri, è sempre una sconfitta e pertanto non può non lasciare degli strascichi dolorosi.

Tuttavia, Elisabetta Canalis guarda avanti gettandosi a capofitto nel lavoro e, come sempre, deliziando i suoi fan con scatti, postati sui suoi canali social, da far girare la testa.

Elisabetta Canalis bollente: lato b da urlo!

Fin da quando sgambettava, in coppia con Maddalena Corvaglia, sul bancone del tg satirico “Striscia la notizia“, Elisabetta Canalis è il sogno erotico degli italiani. D’altra parte, le sue curve hanno irretito perfino un tombeur de femme, oggi padre amorevole di due bambine e devoto marito di un’altra ex velina, Costanza Caracciolo, l’ex attaccante, tra le altre, dell’Inter, Bobo Vieri.

La loro infuocata relazione, all’epoca in cui, nei primi anni del 2000, entrambi erano poco più che ventenni e sulla cresta dell’onda, ha riempito per anni le pagine dei magazine e dei rotocalchi di gossip oltre a fare la fortuna dei paparazzi. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, eppure Elisabetta Canalis, che da tempo ha varcato la soglia degli anta, non ha perso la capacità di estasiare i suoi fan con foto esaltano la sua bellezza statuaria.

Ne ha dato ulteriore prova con lo shooting con cui ha presentato il modello “Vittoria” della capsule collection che ha disegnato per il brand “Wikini-Woker“: con il capo dolcemente reclinato all’indietro e gli occhi chiusi, la cascata dei capelli castani che le corre lungo la schiena, il florido décolleté a prova di gravità e un lato b che sembra scolpito nel marmo delle Alpi Apuane (per intenderci, quello di cui si serviva Michelangelo per dare vita ai suoi capolavori), Elisabetta Canalis è da urlo!

Nell’ammirare il predetto scatto, come quello che la immortala con indosso la versione color verde, con sempre in un primo piano da infarto un tonicissimo lato b, di un bikini che lascia ben poco spazio all’immaginazione e che, come scrive l’ex velina nella relativa didascalia, valorizza tutti i tipi di carnagione, in particolare quella olivastra o abbronzata come la sua, non si può fare a meno di pensare che Elisabetta Canalis abbia firmato un patto con il Diavolo in quanto è meravigliosa e sexy come quando faceva sognare i telespettatori volteggiando sul bancone di “Striscia la notizia”.