F1, il pilota più ricco è un insospettabile: potrebbe comprare mezza Premier League

Un pilota su tutti in F1 potrebbe fare folli investimenti anche nel mondo del calcio, comprando team in Premier League ma anche in Serie A.

L’analisi del patrimonio di uno dei protagonisti del circus lascia senza fiato, un pilota potrebbe i top club investendo anche in Serie A. Quello della F1 è un mondo dorato, uno dei protagonisti sarebbe davvero pronto per una squadra di alto vertice.

Il mondo delle corse ha tanti personaggi e soprattutto molti mecenati. C’è chi corre già avendo un’ottima posizione economica, ma non per questo lo fa per hobby, anzi. Arrivare nell’olimpo dei piloti di F1 non è facile, essere tra i venti migliori nel ruolo è davvero già di per sé una grande soddisfazione.

Che va ben oltre il patrimonio, davvero infinito come riportano i dati di Forbes. Un pilota su tutti è il più ricco del circuito automobilistico, potendo comprare squadre in Premier League ma anche in Serie A. Dove si è sempre alla ricerca di denaro e chissà che non possa esserci davvero una sorpresa prossimamente.

Un pilota di F1 mecenate del calcio

Sarebbe una ipotesi davvero importante coinvolgere il pilota e la sua famiglia nel calcio italiano. Dalla F1 alla Serie A, un balzo davvero curioso e sicuramente da vivere con tanta voglia di fare. Con un patrimonio di 3,1 miliardi di dollari si può davvero pensare in grande, sia comprando squadre in Premier League ma anche in Serie A, il torneo italiano potrebbe essere l’ideale considerando come il pilota abbia anche una fidanzata italiana. Lance Stroll è il paperone della F1, la sua famiglia ha investimenti sparsi nei grandi capi dell’abbigliamento ma anche nello stesso circus con il 16% delle quote di Aston Martin.

Stroll ha una fidanzata di Bergamo, Sara Pagliaroli, e potrebbe un giorno anche investire in Serie A. Chissà proprio all’Atalanta, per supportare il progetto virtuoso dei Percassi e dei nuovi soci, ma anche andando a puntare su qualche top team. Tra quelli in vendita c’è l’Inter, Zhang vorrebbe ottenere qualcosa come 1,2 miliardo ma difficilmente potrebbe arrivare a queste cifre. Stroll potrebbe per ipotesi prendere una consistente fetta della società, una quota importante per lanciarsi nel mondo del calcio. Oppure partire direttamente da un’altra squadra, da ricostruire anche con fantasia. I tifosi della Sampdoria darebbero tutto per avere un proprietario così solido, ma con un centinaio di milioni avrebbe l’imbarazzo della scelta per le squadre di media fascia da far diventare big italiane.