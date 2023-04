Napoli, ADL virale su TikTok: “Sto andando al Ministero”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato rintracciato da un tifoso che ha registrato la chiamata pubblicandola su TikTok

Una sconfitta di misura nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Il Napoli non vede l’ora di scendere in campo martedì sera, 18 aprile, per la sfida del ritorno al Maradona. Una voglia pazzesca di ribaltare il risultato dell’andata (1-0, Bennacer) per centrare una semifinale europea davvero storica per la compagine partenopea.

Così lo stesso presidente della società azzurra, Aurelio De Laurentiis, è stato rintracciato da un tifoso che ha registrato la chiamata per poi pubblicarla su TikTok. Il numero uno del club partenopeo ha rivelato: “Siamo talmente forti che abbiamo preso un solo gol”. Poi ha aggiunto: “Calma e sangue freddo. C’è bisogno che i tifosi capiscano che devono venire allo stadio a fare il tifo. Dobbiamo seppellire l’ascia di guerra, oggi andrò al Ministero degli Interni. Vediamo se riusciamo a trovare una soluzione”. Un motivo in più per centrare una qualificazione storica in semifinale ricercando l’appoggio dei sostenitori azzurri, che hanno criticato duramente nelle ultime settimane De Laurentiis per le varie regole imposte allo Stadio Maradona.

Napoli, la verità di De Laurentiis sull’arbitraggio di San Siro

La volontà comune è quella di trovare una soluzione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte. Il Napoli ha bisogno del calore del proprio pubblico, come ha avvisato lo stesso Luciano Spalletti, che ha rivelato di voler vedere soltanto un grande spettacolo sugli spalti altrimenti lascerà la panchina. Per la sfida di ritorno dei quarti di Champions l’allenatore di Certaldo conta di ritrovare l’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, insieme ai sostenitori azzurri, che sono volati in migliaia a San Siro per assistere all’appuntamento storico della squadra del cuore.

Alla domanda sull’arbitraggio lo stesso De Laurentiis ha detto la sua durante la chiamata registrata su TikTok: “Questo è il calcio. Questa è la Uefa. Perchè è così, noi siamo contro la Uefa e contro la Fifa”. Pochi minuti fa la stessa società partenopea ha diramato una nota ufficiale dopo quello che è successo in mixed zone: “La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avvenuta, in mixed zone, al termine della partita Milan-Napoli“. Ora serve voltare pagina per concentrarsi sulla sfida di ritorno, ma prima c’è l’ostacolo Hellas Verona da superare per avvicinarsi sempre di più all’arimetica Scudetto.