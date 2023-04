Kim cede alla paura, allarme a Napoli: tutti col fiato sospeso

Il difensore sudcoreano, tra le rivelazioni del Napoli capolista, ha parlato dell’emozionante finale di stagione che attende il club

Arrivato la scorsa estate dal Fenerbahce per la cifra di 18 milioni, considerata all’epoca eccerssiva da buona parte degli addetti ai lavori, il difensore sudcoreano Kim Min-Jae ha visto, nel corso di una singola stagione, triplicato il suo valore di mercato. Merito di un’annata eccezionale, sua e del Napoli schiacciasassi, che ha dominato il campionato dalla prima giornata.

Con 16 punti da gestire nelle prossime 9 gare, e con la sola Lazio che nelle ultime giornate sta provando a tenere il passo degli azzurri, lo Scudetto è ormai cosa fatta. Kim però non vuole abbassare la guardia. Intervistato dal sito della UEFA alla vigilia dell’importantissima e sentitissima sfida di Champions contro il Milan, il sudcoreano ha parlato da leader. Da veterano. Mettendo in guardia sui pericoli nel sentirsi già vincitori ed invitando a vivere il resto della stagione partita per partita. Ovviamente è stato inevitabile parlare anche dell’imminente festa Scudetto che sta per travolgere la città.

La ricetta di Kim per il finale di stagione

“Ogni partita e’ molto dura, e non credo che dovremmo ancora pensare alle semifinali“, ha esordito il difensore. “Dobbiamo innanzitutto prima concentrarci sui quarti di finale e trattare ogni tappa come una finale. Lo Scudetto? Non riesco a immaginarlo ancora. Ogni volta che un giocatore esce di casa, i tifosi corrono per scattare una foto, il che mostra quanta emozione già ci sia in città. Credo potrebbe paralizzarsi per lo Scudetto“, ha aggiunto l’asiatico. Ormai idolo dei tifosi, che gli hanno anche dedicatoun murales in città, Kim è stato travolto dall’affetto di una tifoseria a cui sono bastate poche gare per vincere lo scetticismo che imperava nei suoi confronti. Le recenti dichiarazioni, poi parzialmente rettificate, rilasciate dal ritiro della sua Nazionale, sono state oltremodo apprezzate dai supporters azzurri.

Il sudcoreano aveva dichiarato di voler pensare solo al suo club, e di essersi sentito molto stanco mentalmente nell’impegno della sua rappresentativa contro l’Uruguay, nella gara amichevole di due settimane fa. Quel che è certo è che nel rush finale di una stagione che è già entrata di diritto nella storia del Napoli, l’apporto dell’erede di Koulibaly sarà determinante per il perseguimento degli obiettivi rimasti. Che, tradotto, significa entrare nella leggenda approdando alla finale di Champions di Istanbul. E, chissà, magari vincerla pure. La storia è stata già scritta, ora bisogna provare ad essere ricordati come degli eroi immortali per un intero popolo. Lo stesso che è in attesa di esplodere all’aritmetica conquista di un meritatissimo Tricolore.