Scambio con un flop: la Juve punta sul pupillo di Allegri

La Juventus, nonostante un momento delicato soprattutto per quanto riguarda le questioni extra campo, sta cercando di pianificare le strategie per il futuro.

La vecchia signora è impegnata sui rinnovi contrattuali di Angel Di Maria e Adrien Rabiot, che vedranno scadere il proprio contratto in estate. I due calciatori, vista la grande stagione disputata, sono ritenuti fondamentali dal tecnico livornese. Per il Fideo le trattative sembrano procedere per il verso giusto, mentre per il centrocampista francese le cose sembrano molto più complicate. Molte squadre di Premier League, infatti, lo hanno messo nel proprio mirino, e sembrano pronte ad offrirgli un ingaggio importante. Un calciatore che invece sembra destinato a tornare a Torino è Denis Zakaria che, salvo clamorose sorprese, non sarà riscattato dal Chelsea. A tal proposito, la dirigenza bianconera non sembra intenzionato a tenerlo in rosa, tanto che starebbe pensando di inserirlo in una trattativa per portare a Torino un pupillo del tecnico livornese.

Zakaria, ritorno sempre più vicino: la Juventus pensa allo scambio

Il Chelsea, visto il poco impiego, non sembra intenzionato a riscattarlo. Sono solo dieci le presenze del classe 1996 con la maglia dei blues, per una media di 52 minuti a partita. La Juventus, però, non sembra intenzionata a tenerlo, tanto che starebbe pensando di inserirlo in una trattativa per arrivare ad un altro centrocampista. Il calciatore che la vecchia signora vuole provare a portare a Torino è Lucas Torreira, classe 1996 del Galatasaray. L’ex Fiorentina è un vecchio pallino di Massimiliano Allegri, che farebbe di tutto pur di portarlo in bianconero. La dirigenza, per cercare di accontentarlo, sembrerebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Zakaria, in modo da convincere il Galatasaray a cederlo. Il centrocampista svizzero potrebbe trovare il gradimento del club turco, e questo potrebbe favorire il buon esito della trattativa. Si tratterebbe di un colpo importante per il centrocampo bianconero, con Allegri che stravede per lui da molti anni. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con la Juventus pronta a fare il possibile per cercare di accontentare mister Allegri. Il ritorno di Zakaria a Torino potrebbe essere molto breve, con Torreira pronto a riabbracciare di nuovo la Serie A.