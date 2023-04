Via dall’Inter per trasferirsi al Napoli: colpaccio

Il Napoli resta sempre attivo sul mercato, col direttore sportivo Cristiano Giuntoli che lavora anche per il futuro: nuovo arrivo dall’Inter

E anche il secondo round se lo è aggiudicato il Milan. Partita estremamente equilibrata – come da pronostico – quella che ha visto nuovamente affrontarsi faccia a faccia i rossoneri targati Stefano Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti, nel match di San Siro valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League.

Un verdetto (1 a 0) che non pregiudica il cammino europeo della compagine campana, anche perché la prestazione da parte degli uomini guidati dal tecnico di Certaldo c’è stata eccome. Il ‘Diavolo’, però, ha dimostrato nell’arco dei novanta e passa minuti di avere qualcosa in più rispetto a capitan Di Lorenzo e compagni. A decidere la contesa è stata la rete messa a referto da Bennacer, con i lombardi che poi per pochissimo non hanno raddoppiato (la traversa colpita di testa da Simon Kjaer trema ancora). Insomma, il Napoli non è invulnerabile e l’assenza di una pedina fondamentale come Victor Osimhen, inevitabilmente, pesa tantissimo. Un vero e proprio macigno da sorreggere in questo momento della stagione.

Il bomber nigeriano, dal canto suo, è alle prese con una lesione distrattiva all’adduttore sinistro, ma mister Spalletti ha assicurato che l’attaccante sarà regolarmente a disposizone per il ritorno che andrà in scena al Maradona. Ad ogni modo, a prescindere dal modo in cui evolverà la situazione, l’annata del Napoli sarà senza dubbio memorabile. Merito di Luciano Spalletti, che ha svolto un lavoro eccezionale. Una menzione particolare la merita pure il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, capace di acquistare giocatori semi-sconosciuti davvero forti e a prezzi ragionevoli. E il club partenopeo resta sempre attivo in ambito di calciomercato, provando ad assicurarsi rinforzi validi anche in ottica futura. A questo proposito, gli azzurri hanno piazzato un colpo che va a potenziare il settore giovanile.

Napoli, colpo Bonavita dall’Inter per la Primavera

Il riferimento, in tal senso, è Simone Bonavita, giocatore classe 2004 (19 anni compiuti lo scorso 7 febbraio) prelevato dall’Inter in prestito con diritto di riscatto. Si tratta di un mediano estremamente interessante, che rappresenta un colpo non da poco per il Napoli Primavera guidato da Nicolò Frustalupi.

Lo monitora pure Spalletti, il quale è sempre stato un allenatore attentissimo ai giovani. Bonavita ha fatto vedere buone cose con la Primavera dell’Inter, collezionando 10 presenze in questa stagione (5 in campionato e 5 in Youth League). Sa destreggiarsi con entrambi i piedi, anche se il destro è il suo preferito. Il Napoli spera di poterlo riscattare dalla ‘Beneamata’ nei mesi a venire. Curiosità: già nel 2020 si cominciò a parlare di questo talento, perché fu il primo assistito di un certo Francesco Totti. L’ex capitano della Roma aveva appena intrapreso la carriera di procuratore e fu particolarmente colpito da Bonavita. Quest’ultimo, adesso, proverà a migliorare sempre di più per ritagliarsi un posto nella prima squadra azzurra.